YTB'den Gelecek Nesil Akademisi programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, kurum olarak kardeş topluluklarla kapasite geliştirme ve bilinçlenmeyi hedefleyen yeni projeler ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

Eren, "Gelecek Nesil Akademisi" programının açılış toplantısında yaptığı konuşmada, 2010'da kurulan YTB'nin temel hedefinin Türk diasporasının koordinasyonu için faaliyetler düzenlemek olduğunu, dünyanın her yerinden 170 bin uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü anlattı.

YTB'nin ayrıca Türkiye ile kültürel ve sosyal bağları olan toplumlarla koordineli faaliyetler sürdürmeyi amaçladığını ifade eden Eren, "Dünyanın birçok yerinde çok sayıda toplumla kültürel ve sosyal bağlarımız var. Müslüman bir ülke olarak dünyanın her yerinde Müslüman kardeşlerimiz bulunuyor." dedi.

Filipinler'deki Bangsamoro, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar, Doğu Türkistan Urumçi'den Uygurlar, Tayland'dan Patani gibi toplumlarla ilişkilere öncelik tanındığını vurgulayan Eren, "YTB olarak, kardeş topluluklarla kapasite geliştirme ve bilinçlenmeyi hedefleyen yeni projeler ortaya koymaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.