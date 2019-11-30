YTB’den "Irak Kültür ve Tanıtım Günü"programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ev sahipliğinde "Irak Kültür ve Tanıtım Günü" programı düzenlendi.

YTB’nin Ankara ofisinde, iki ülkenin milli marşları ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinliğe, YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Yusuf, "İmkanlarımızı paylaşıyoruz. Belki müşterek gelecek inşa edeceğiz. YTB bursları alan Iraklı öğrenciler olarak eğitimleriniz esnasında kazandığınız evrensel birikimleriniz Irak’ın refahı ve kalkınması için harcanmalı" diye konuştu.

Irak ile Türkiye’nin ilişkilerinin köklü geçmişi olduğunu belirten Yusuf, "Öyle derin ve öyle bir kimya oluşturmuş ki iki ayrı siyasi sınır var olsa da gönül sınırlarımız geniştir, belki Yemen’in de aşağısına kadar iner" dedi.

Etkinlik, Irak’tan eski görüntülerin yayınlanmasıyla duygusal anlar yaşandı. Etkinlik fotoğraf sergisinin açılışı ve Orta Doğu mutfağından ikramlarla son buldu.

Etkinlikte Irak’ta yaşanan protestolara destek amaçlı maske takıldı.

