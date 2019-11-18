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YTB’den kardeş topluluklara “Gelecek Nesil Akademisi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:20 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı(YTB) tarafından ‘Gelecek Nesil Akademisi’ programı düzenlendi.YTB tarafından kardeş topluluklara mensup gençlerin yaşadıkları ülkelerin sosyal ve kültürel yaşamına aktif olarak katılımlarını sağlamak amacıyla ‘Gelecek Nesil Akademisi’ programı düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı(YTB) tarafından ‘Gelecek Nesil Akademisi’ programı düzenlendi.
YTB tarafından kardeş topluluklara mensup gençlerin yaşadıkları ülkelerin sosyal ve kültürel yaşamına aktif olarak katılımlarını sağlamak amacıyla ‘Gelecek Nesil Akademisi’ programı düzenlendi. Gelecek Nesil Akademisi; kardeş topluluklara mensup gençlerin yaşadıkları ülkelerin sosyal, kültürel yaşamına aktif olarak katılabilmeleri, kazandıkları bilgi ve yetkinliklerini hem yaşadıkları ülkeler hem de anavatanları için kullanabilmeleri, genç kuşakların doğru yönlendirilmesi ve bilgi birimlerinin arttırılması ile yakından ilgili. YTB Başkanı Abdullah Eren burada bir konuşma yaparak, ‘Gelecek Nesil Akademisi’nin önemine vurgu yaptı.

“Akademi’de Türkiye’nin yakın tarihine bakıp bizim ülkemizle bağlantısı var mı onları öğreneceğiz”
‘Gelecek Nesil ‘ programı kendilerine faydalı olduklarını ifade eden Mohammed Ben Ayub, “Gelecek nesil nasıl olacak diye konuşuyoruz. Eski tarihleri anlatıp, kendimiz hakkında bilgiler alıyoruz. Biz önce tarihi bileceğiz sonra kendimizi biliriz. Biz tarihimizi bilirsek, geleceği daha iyi anlatır ve biliriz. Biz tarihleri anlamaya çalışıyoruz. Başka ülkelerde hangi sorunlar var onlar hakkında konuşuyoruz. Daha sonrasında biz Türkiye’nin tarihine bakıp, bizimle bağlantısı var mı onları öğreneceğiz. Bizim için çok faydalı bir akademi olacaktır” dedi.
16 - 24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan programa 210 kişi başvuru yaptı. Katılımcılar hepsi lisans mezunu olup ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanında eğitim almış kişilerden oluşmaktadır. Programa 19 farklı ülkeden Rohingya, Filipinler Bangsamoro, Hindistan, Tayland, Endonezya ve diğer kardeş topluluklara mensup 40 genç katılım sağladı. Katılıma gerçekleştirecek olan gençler, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve İsveç gibi ülkelerden gelen, yaşadıkları ülkelerde aktif faaliyet gösteren gençlerden oluşuyor. YTB Başkanı Abdullah Eren daha sonrasında kardeş topluluklarla fotoğraf çekildi.

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