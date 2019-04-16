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YTB'den KKTC'de "İyilik Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

YTB Başkanı Abdullah Eren: - "KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin bizim için çok ayrı bir yeri var. Hem Türkiye dış politikasında hem de kurumumuzun faaliyetleri arasında önemli bir yeri var"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 8 bölgede “İyilik Festivali” düzenlendi.

YTB'den yapılan açıklamaya göre YTB Başkanı Abdullah Eren, festival kapsamında KKTC'de çeşitli temaslarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelen Eren, Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iş birliği imkanları değerlendirilerek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Festivaldeki programlar kapsamında TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa" karakterleri Kıbrıslı çocuklarla buluşurken, ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de eserleriyle katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Festivale katılan çocuklara, ocak ayında yapılan Rafadan Tayfa Sinema Günleri'nde ilkokul öğrencilerinin çizdiği resimlerden oluşan “İyilik Resmi” ile “İyilik Tohumları” adlı kitaplar hediye edildi.

YTB Başkanı Eren, program kapsamında ayrıca KKTC Vakıflar İdaresinin 448. kuruluş ve Kıbrıs Türk idaresine geri alınışının 63. yıl dönümü çerçevesinde Vakıflar Haftası'nda düzenlenen "iyilik" temalı törene de katıldı.

- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan YTB'ye teşekkür

Törende KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, festivale katkılarından dolayı YTB Başkanı Eren’e teşekkür etti.

Eren, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için ellerinden geleni yapmaya gayret edeceklerini ifade etti.

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Eren, şunları kaydetti:

“KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin bizim için çok ayrı bir yeri var. Hem Türkiye dış politikasında hem de kurumumuzun faaliyetleri arasında önemli bir yeri var. Kurum olarak bizler de desteğimiz ile KKTC'nin 8 bölgesinde 'İyilik Festivallerine' destek olalım dedik. Önümüzdeki süreçte Kıbrıs'a ayrı bir parantez açacağız. Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Çok daha güzel projelerle Kıbrıs'ta olmaya devam edeceğiz."

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Abdullah Eren İyilik Festivali KKTC YTB

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