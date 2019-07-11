HABER

YTB'den Türkçe öğrenen bürokrat ve akademisyenlere sertifika

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:17 | Son Güncelleme

YTB'den Türkçe öğrenen bürokrat ve akademisyenlere sertifika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı"na (KATİP) 30 ülkeden katılan 38 kişi sertifikalarını alarak mezun oldu.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı ülkelerdeki kamu görevlisi, diplomat, gazeteci, subay, bürokrat, araştırmacı ve akademisyenlere yönelik düzenlenen KATİP'in kapanış töreni yapıldı. Törende, 30 ülkeden 38 Türkçe öğrenim bursu almaya hak kazanan kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyen, 10 aylık eğitimlerinin ardından sertifikalarını aldı.

YTB'de düzenlenen sertifika programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Dauda Bangoura ve YTB Başkanı Abdullah Eren katıldı.

Çam, kamu görevlileri ve akademisyenlerin Türkiye'de Türkçe öğrendiği KATİP'in yalnızca Türkiye'nin tanıtımına değil, aynı zamanda 30 ülkenin birbiriyle kaynaşmasına vesile olacağını anlattı.

Ön yargıların kırılması ve iletişimin artırılmasının bizzat o ülkelerde yaşayarak ve dostluklar kurarak elde edileceğini söyleyen Çam, "Bundan sonraki süreçte bu çalışmaları ve gayretleri boşa çıkarmamalıyız. Dil öğrenmek çok kıymetli bir şey. Özellikle Türkçenin öğrenilmesi gerek bürokraside gerek diplomaside sizlere büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çam, Türkiye'nin kuzey ile güney ve doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktası olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla Türkçe konuşabilen bir bürokrat, diplomat ve akademisyen her zaman önemli noktada olacaktır. Bu yüzden Türkiye'deki kazanımlarınızı kaybetmemeniz çok önemli." diye konuştu.

Türkçe'nin aynı zamanda kültürlerin faklı toplumlara açılmasına yardımcı olacağına dikkati çeken Çam, "Ülkelerin birbirine yaklaşmasını sağlamamız gerekir. Ülkeler arasında birtakım iniş, çıkışlar ve yaklaşımlar olabilir. Bunlar hiçbir zaman kültür, sanat ve ilim dünyasına etki etmemelidir. Türkçe aynı zamanda kendi kültürünüzün başka dünyalara yayılmasına da zemin hazırlayacaktır." dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren de KATİP ile tecrübe paylaşımlarının elde edildiğini vurgulayarak, "Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz bu programla dünyanın her tarafından, farklı coğrafyalardan, farklı kıtalardan kariyerlerinin ortasında çeşitli alanlarda çalışan kişileri Türkiye'ye getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Katılımcıların bu sayede Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile misafirperverliğini görme fırsatı bulduklarını kaydeden Eren, "YTB olarak bu tür programları gelinen ülke ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve dünya barışına katkılar sağlamak amacıyla yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda programların ve katılımcıların sayısını da arttıracağız." ifadelerini kullandı.

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Demokratik Kongo’da geniş çaplı kızamık aşısı kampanyasıDemokratik Kongo’da geniş çaplı kızamık aşısı kampanyası
“Bisikletle Yüz Yıllık Macera”da pedallar dönmeye başladı“Bisikletle Yüz Yıllık Macera”da pedallar dönmeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Eren Serdar Çam YTB

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu! AK Parti, CHP ve HDP'den birer isim

RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu!

Antalya'da tur midibüsü devrildi! Çok sayıda Rus turist yaralı

Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Muğla'dan bir üzücü haber daha! Fethiye'de yangın

Muğla'dan bir kötü haber daha!

Hükümlülere en anlamlı ceza

Hükümlülere en anlamlı ceza

Batman'da teröristlerin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı!

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.