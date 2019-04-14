YTB'den uluslararası öğrencilere yöresel tatlar ve Türk müziği

Üsküp’ten Türkiye’ye yüksek öğrenim için gelen, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Makedon Besir Zeneli, YTB’nin sadece kültürel etkinlikleri olmadığına dikkati çekerek, "YTB’nin hem akademik alanda hem de diğer alanlarda çok verimli aktiviteleri var. Mümkün oldukça bu tür faaliyetlere katılmaya çalışıyorum çünkü bu tür faaliyetler biz uluslararası öğrencilere tanışma fırsatı sunuyor. Bu da aramızda güçlü bir bağın oluşmasını sağlıyor." dedi.

- "Hem müzik dinleyerek hem de çiğ köfte yiyerek başka bir kültürü tanıdık"

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de yüksek öğrenim gören yabancı öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi için YTB tarafından organize edilen "Uluslararası Öğrenci Akademisi" devam ediyor.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Kırgız Marina Sagidatbek de üniversite eğitimine ek olarak YTB’nin faaliyetleriyle birçok alanda eğitim alma fırsatı elde ettiklerini söyledi.

Müzik dinletisiyle başka kültürleri tanıdıklarını belirten Sagidatbek, "Bu etkinlikler, okul dışında bizim kendimizi geliştirmemizi ve geniş bir bakış açısına sahip olmamızı sağlıyor. Ayrıca bu tür etkinliklerin dışında YTB bize bölümlerimizle alakalı kurslarda eğitim alma imkanı da sunuyor. Bu etkinlik çok güzeldi. Hem müzik dinleyerek hem de çiğ köfte yiyerek başka bir kültürü tanımış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında düzenlenen müzik dinletisinin, Balkan ve Rumeli türküleriyle olan ikincisi de bu ay içinde yapılacak.

