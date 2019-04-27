YTB'den yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına 4 farklı burs programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla dört farklı alanda burs programı ilan etti.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, yurt dışında yaşayan Türklerin sorunları hakkında yapılacak araştırmaların sayısının ve niteliğinin artırılmasına yardımcı olmak ve gençlerin Türkçe ile Türk kültürünü daha yakından öğrenmelerine katkı sağlamak için 4 farklı burs verecek.

Türklerin bulundukları ülkelerde aktif bireyler kılmak için YTB, "Tez Araştırma Burs Programı", "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Ödülleri Programı", "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" ve "Yurtdışı Vatandaşlar Fuat Sezgin Üstün Başarı Ödülleri Programı" ile yurt dışında yaşayan Türk toplumunda başarılı rol modeller yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

- Yurt dışında yaşayan başarılı gençler ödüllendirilecek

YTB tarafından ilan edilen "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Ödülleri" programı ile yurt dışında lise eğitiminde başarılı olan gençler ödüllendirilecek.