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YTB’den yurt dışındaki genç kalemlere "Yazarlık Akademisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan genç kalemlere ve yazar adaylarına yönelik Strazburg’da düzenlenen “YTB Yazarlık Akademisi” son buldu.

YTB’den yurt dışındaki genç kalemlere "Yazarlık Akademisi"

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan genç kalemlere ve yazar adaylarına yönelik Strazburg’da düzenlenen “YTB Yazarlık Akademisi” son buldu. Akademi boyunca 8 ülkeden 40 katılımcı alanında uzman akademisyen, yazar ve eğitmenlerden edebi metin, temel yazım kuralları gibi konular üzerine dersler aldı.
Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 5-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg şehrinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik düzenlenen "Yazarlık Akademisi" son buldu. Yurt dışındaki vatandaşların kültür ve sanat alanında yaptıkları çalışmaların çeşitliliğini artırmak ve Türk toplumuna yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlenen akademide 8 ülkeden 40 katılımcı yer aldı. Alanında uzman eğitmen, akademisyen ve yazarların katılımıyla gerçekleştirilen ve 6 gün boyunca devam eden akademide teorik derslerin yanı sıra atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.
Akademi programıyla birlikte yurt dışında yaşayan genç kalemler, dil becerilerini ve yetkinliklerini artırarak, dil bilgisi ve yazım kurallarını etkin bir şekilde öğrenme fırsatı elde etti. Ayrıca, akademide yer alan katılımcılar yazarlarla birebir iletişim kurma imkanı buldu.
Programda, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kurt, yazar Abdürrahim Karadeniz, yazar Naime Erkovan, yazar Nihan Kaya ve Türk öykücülüğünün usta isimlerinden Hüseyin Su; edebi metin, doğru Türkçe kullanımı, deneme, öykü, doğru yazım teknikleri, şiir ve yazım planları hakkında çeşitli dersler verdi. Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman’ın katılımıyla gerçekleştirilen kapanış töreninden sonra genç yazar adaylarına sertifika verildi.

YTB’den yurt dışındaki genç kalemlere

YTB’den yurt dışındaki genç kalemlere

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