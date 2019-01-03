HABER

YTB’li yabancı öğrenciler "Cimri"yi izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 23:13 | Son Güncelleme

YTB’li yabancı öğrenciler "Cimri"yi izledi

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak "Cimri" oyununun seyircili genel provası, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkentte Cüneyt Gökçer Sahnesi'ndeki oyunu, YTB'li bursiyerlerin yanı sıra çok sayıda sanatseverler de izledi.

Oyunu izleyen YTB bursiyerlerinden Kazakistanlı Nazerke Atmtayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez tiyatro izlemesine rağmen oyundan keyif aldığını belirtti. Atmtayeva, "Gerçekten oyuncuların performansı beni çok etkiledi. Kendimi oyunun içinde gibi hissettim. Bundan sonra da tiyatroya geleceğim." dedi.

İranlı bursiyer Media Zhiyan da sahne dekorasyonundan çok etkilendiğini ifade ederek, "Özellikle kıyafetler çok ilgimi çekti. Benim için çok farklı fakat çok güzellerdi." diye konuştu.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone Cumhuriyeti’nden Muhammed Aieu Sow ise tiyatroyu çok sevdiğini belirterek, "Türkiye’de ilk kez tiyatroda bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

- "Cimri" yarın seyirciyle buluşacak

Türk tiyatrosunun usta yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu’nun 2002-2003 sezonunda Adana Devlet Tiyatrosu'nda sahneye koyduğu, baş karakter Harpagon'a Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un hayat verdiği Cimri, başkentte yarın seyirciyle buluşacak.

Parisli burjuva kesiminin çılgınlık düzeyine ulaşmış para tutkusunun komedyası olarak sahnelenen Moliere'nin klasik eseri Cimri, parayı bütün yaşamsal değerlerin üzerinde tutan, bu yüzden kendi insani özüne ve çevresine yabancılaşan, insanın içine düştüğü çelişkileri, gülünç ve zavallı durumu konu alıyor.

Oyun bu içeriğiyle parayı temel değer ve yaşamın tek ölçü birimi sayan yaşam anlayışına eleştirel bir bakış sunmasıyla hala güncelliğini koruyor.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izlediABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi
Trakya'da 'kar' etkili olmaya başladıTrakya'da 'kar' etkili olmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bursları cimri oyunu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt YTB'li bursiyerler

En Çok Okunan Haberler

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

Ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçak kazıcılara jandarmadan suçüstü

Suçüstü yakalandılar! "Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz?"

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca yeni yıl afişi tepki çekti

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.