Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak "Cimri" oyununun seyircili genel provası, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkentte Cüneyt Gökçer Sahnesi'ndeki oyunu, YTB'li bursiyerlerin yanı sıra çok sayıda sanatseverler de izledi.

Oyunu izleyen YTB bursiyerlerinden Kazakistanlı Nazerke Atmtayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez tiyatro izlemesine rağmen oyundan keyif aldığını belirtti. Atmtayeva, "Gerçekten oyuncuların performansı beni çok etkiledi. Kendimi oyunun içinde gibi hissettim. Bundan sonra da tiyatroya geleceğim." dedi.

İranlı bursiyer Media Zhiyan da sahne dekorasyonundan çok etkilendiğini ifade ederek, "Özellikle kıyafetler çok ilgimi çekti. Benim için çok farklı fakat çok güzellerdi." diye konuştu.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone Cumhuriyeti’nden Muhammed Aieu Sow ise tiyatroyu çok sevdiğini belirterek, "Türkiye’de ilk kez tiyatroda bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.