HABER

YTB'nin "Evliya Çelebi Kültür Gezileri" gençleri ana vatanlarıyla buluşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:18 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, "Evliya Çelebi Kültür Gezileri" programıyla yurt dışında yaşayan genç vatandaşların Türkiye'nin tarihi ve kültürel yerlerini keşfetmesine imkan sunuyor - Projeye katılmak isteyenler 16 Aralık'a kadar "www.ytb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), "Evliya Çelebi Kültür Gezileri" programıyla yurt dışında yaşayan genç vatandaşların Türkiye'nin tarihi ve kültürel yerlerini keşfetmesine imkan tanıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışındaki gençlerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve milli manevi değerlerin tanıtılması amacıyla her yıl "Evliya Çelebi Kültür Gezileri" programı yürütülüyor.

Proje çerçevesinde yurt dışında yaşayan gençlerin sadece memleketlerini değil, Türkiye'nin tarihi ve kültürel yönden zengin şehirlerini ziyaret etmesi, ana vatanlarıyla aidiyet bağını güçlendirmesi hedefleniyor.

Türk sivil toplum kuruluşlarına (STK) ve kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarına açık olan destek programına başvurular 1 Haziran'da başladı. Adayların 16 Aralık'a kadar "www.ytb.gov.tr" adresi üzerinden başvurabileceği projeye kabul edilen gençlere yönelik 10 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanına geziler ile sanat, edebiyat ve medeniyet temalı atölye çalışmaları düzenlenecek.

Gençlerin Türkiye'de ziyaret edeceği rotalar "İstanbul-Bursa-Çanakkale-Edirne", "İstanbul-Ankara-Konya-Nevşehir", "Ordu-Giresun-Trabzon-Rize" şeklinde belirlendi.

Ayrıca, Şanlıurfa-Mardin-Gaziantep-Hatay'ı kapsayan "Göbekli Tepe Yılı Rotası" ile Samsun-Amasya-Sivas-Erzurum-Ankara'yı kapsayan "100. Yıl Milli Mücadele Rotası" da proje kapsamında ziyaret edilecek yerler arasında.

Tarih, mimarlık, sanat, bilim ve teknoloji, sosyal hizmet ve edebiyat gibi belirli bir temaya yönelik eğitim gezilerinin de program kapsamında proje olarak hazırlanması öngörülüyor.

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
İstanbullular bayram tatilinde adalara akın ettiİstanbullular bayram tatilinde adalara akın etti
İmamoğlu Beşiktaş metro kazı alanında incelemelerde bulunduİmamoğlu Beşiktaş metro kazı alanında incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"100. Yıl Milli Mücadele Rotası" "Göbekli Tepe Yılı Rotası" Evliya Çelebi Kültür Gezileri YTB

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

ABD'li askerler Şanlıurfa'da

Burgazada'da yangın! Ekipler olay yerinde

Ormanlık alan yanıyor! Ekipler sevk edildi

Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Bursa'da hamamda korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk havuza düştü

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.