Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), "Evliya Çelebi Kültür Gezileri" programıyla yurt dışında yaşayan genç vatandaşların Türkiye'nin tarihi ve kültürel yerlerini keşfetmesine imkan tanıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışındaki gençlerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve milli manevi değerlerin tanıtılması amacıyla her yıl "Evliya Çelebi Kültür Gezileri" programı yürütülüyor.

Proje çerçevesinde yurt dışında yaşayan gençlerin sadece memleketlerini değil, Türkiye'nin tarihi ve kültürel yönden zengin şehirlerini ziyaret etmesi, ana vatanlarıyla aidiyet bağını güçlendirmesi hedefleniyor.

Türk sivil toplum kuruluşlarına (STK) ve kar amacı gütmeyen eğitim kurumlarına açık olan destek programına başvurular 1 Haziran'da başladı. Adayların 16 Aralık'a kadar "www.ytb.gov.tr" adresi üzerinden başvurabileceği projeye kabul edilen gençlere yönelik 10 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanına geziler ile sanat, edebiyat ve medeniyet temalı atölye çalışmaları düzenlenecek.