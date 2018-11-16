TEVFİK DURUL - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yüksek öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik hazırlanan Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ne başvurular başladı.
YTB'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası öğrencilerin akademik ve mesleki donanımları artıracak çeşitli programların yer aldığı Uluslararası Öğrenciler Akademisi programına başvurular 25 Kasım'a kadar alınacak.
Program hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nin Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sağlayacağını belirtti.
Akademinin öğrencilerin ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanaklar sunacağını ifade eden Eren, "Ülkemizde eğitim alan uluslararası öğrencilerimiz öncelikle akademimiz ile birlikte eğitim gördükleri akademisyenler başta olmak üzere yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilecek." dedi.
Eren, öğrenciler arasında iletişim ve paylaşımın artırılmasını hedeflediklerinin altını çizerek "Akademi içinde yer alan atölye faaliyetlerimizle de daha derin ve nitelikli çalışmalara imza atılacak. Bunların yanında uluslararası öğrencilerin ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı elde edebilecekleri gezi programları yapılacak." diye konuştu.
- Uluslararası öğrencilere davet
YTB Başkanı Eren, Türkiye'deki tüm uluslararası öğrencileri Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ne davet etti.
Program çerçevesinde öğrencilerin akademik ve mesleki donanımlarının artırılması, proje üretme, gerçekleştirme ve yönetme becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilere sivil toplum bilinci ve organizasyon kabiliyetinin kazandırılması, sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Türkiye'de yüksek öğrenim görmekte olan tüm uluslararası öğrenciler programa başvurabilecek.
Türkiye söyleşileri, giriş seminerleri, ihtisas atölyeleri, Türk sanatları ve sporları projenin ana başlıklarını oluşturuyor.
Türkiye Söyleşileri programında öğrenciler, siyaset, tarih, edebiyat, sanat, spor ve benzeri alanlarda ön plana çıkmış isimlerle belirli şehirlerde bir araya gelecek.
Giriş Seminerlerinde, belirlenen alanlarla ilgili temel düzeyde eğitim programları gerçekleştirilecek. İhtisas Atölyelerinde de öğrencilerin kendi alanlarında veya giriş seminerlerinde katılım gösterdikleri alanda daha derinlikli ve nitelikli çalışmalar yapılacak.
Türk Sanatları ve Sporları Programı kısmında da Türkiye'nin kültürel birikimini yansıtan hat, tezhip, minyatür gibi yazı sanatları, klasik Türk müziği ve Türk sporları alanında ilgi duyan ve becerisi olan öğrencilerin kendi kabiliyetlerini geliştirmeleri ve Türkiye'nin bu alandaki birikiminden faydalanmaları için bir dizi aktiviteler yapılacak.
Programa başvurular, https://basvuru.ytb.gov.tr/ internet adresi üzerinden alınıyor. Detaylı bilgiye www.ytb.gov.tr sayfasından ulaşılabilirken, öğrenciler soru ve önerilerini akademi@ytb.gov.tr adresinden YTB’ye iletebilecek.
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