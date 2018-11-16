TEVFİK DURUL - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yüksek öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik hazırlanan Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ne başvurular başladı.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası öğrencilerin akademik ve mesleki donanımları artıracak çeşitli programların yer aldığı Uluslararası Öğrenciler Akademisi programına başvurular 25 Kasım'a kadar alınacak.

Program hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nin Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sağlayacağını belirtti.

Akademinin öğrencilerin ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanaklar sunacağını ifade eden Eren, "Ülkemizde eğitim alan uluslararası öğrencilerimiz öncelikle akademimiz ile birlikte eğitim gördükleri akademisyenler başta olmak üzere yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilecek." dedi.

Eren, öğrenciler arasında iletişim ve paylaşımın artırılmasını hedeflediklerinin altını çizerek "Akademi içinde yer alan atölye faaliyetlerimizle de daha derin ve nitelikli çalışmalara imza atılacak. Bunların yanında uluslararası öğrencilerin ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı elde edebilecekleri gezi programları yapılacak." diye konuştu.