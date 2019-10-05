HABER

YTB'nin "Yazarlık Akademisi" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların kültür ve sanat çalışmalarındaki çeşitliliği artırmak ve Türk toplumuna yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlediği "Yazarlık Akademisi" Strazburg'da başladı

STRAZBURG (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların kültür ve sanat çalışmalarındaki çeşitliliği artırmak ve Türk toplumuna yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlediği "Yazarlık Akademisi" Fransa'nın Strazburg kentinde başladı.

Akademinin ilk gününde YTB Türkçe ve Eğitim Koordinatörü Ali Işık, açılış konuşmasını yaptı.

Programda Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa KURT, temel yazım kuralları ve dil bilgisi, yazar Abdürrahim Karadeniz Türkçenin söz dizimi ve yazar Naime Erkovan Türkçe düşünmek ve konuşmak hakkında sunum yaptı.

8 ülkeden 40 kişinin katıldığı programda yurt dışında yaşayan gençlerin dil becerileri, dil bilgisi ve yazım kurallarını etkin bir şekilde öğrenmeleri hedefleniyor. Katılımcılara bir yazma planı da kazandıracak olan "Yazarlık Akademisi" kapsamında aynı zamanda yazar buluşmaları ve atölye çalışmaları da düzenlenecek. Ayrıca akademide yer alan hocalar genç yazarlarla birebir iletişim kurarak gelecek planlarına ilişkin danışmanlık yapacak.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden programa iştirak eden katılımcılarla gerçekleştirilen akademi 11 Ekim'e kadar sürecek.

Geçen aylarda sonuçlanan YTB Türkçe Ödülleri yarışmasını kazananlar da Yazarlık Akademisi'nde yer alma fırsatı elde etti. Dereceye giren adayların dışında bir de seçici kurul üyelerinin tavsiyeleri ışığında puanlamada öne çıkan yarışmacılar da programa katılım hakkına sahip oldu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların bulunduğu toplumdaki statüsünün yükselmesi için çalışmalar yürüten YTB, özellikle genç vatandaşların kariyer planlamalarına yardımcı olacak birçok projeyi de hayata geçiriyor.

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
17 yaşındaki Berkay'ın öldüğü kaza kamerada17 yaşındaki Berkay'ın öldüğü kaza kamerada
Çanakkale’de dost ve müttefik ülkelerle dev tatbikatÇanakkale’de dost ve müttefik ülkelerle dev tatbikat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Strazburg Yazarlık Akademis YTB

En Çok Okunan Haberler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır’da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı!

Çanakkale'de 'Nusret-2019 Davet Tatbikatı' başladı

Çanakkale'de dev tatbikat başladı!

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı: Fırtına ve yağmur geliyor

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Dışlandığı için intihar ettiği iddia edilen Suriyeli öğrenciyle ilgili açıklama

İntihar eden Suriyeli öğrenciyle ilgili açıklama

Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Sınırdan sıcak kareler geldi

Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Sınırdan sıcak kareler geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.