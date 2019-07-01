YTB'nin yeni uzman yardımcılarından AA'ya ziyaret

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yeni uzman yardımcıları, kurumsal gezi kapsamında Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, AA Konferans Salonu'nda ağırladığı 10 kişilik YTB personeline bilgi verirken, AA'nın 100 yıllık köklü bir geleneğe sahip, ülkenin en köklü ve stratejik kurumlarından biri olduğunu ifade etti.

İşbilir, "Anadolu'nun nefesini ve vicdanını tüm dünyaya duyurmak için Milli Mücadele döneminde kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'nden de eski bir kurumdur. AA, Türkiye'de haberciliğin asırlık lideridir." dedi.

AA'nın, sadece Türkiye'nin değil 13 dilde yayın yaparak tüm dünyadaki mazlum milletlerin, İslam dünyasının ve insanlığın sesini duyurmaya çalıştığını vurgulayan İşbilir, AA'nın 93 ülkede 6 bin abonesi, 41 merkezde ofisi ve 100 ülkede temsilcileri bulunduğunu dile getirdi.

İşbilir, Türk diasporasındaki medyanın gelişmesi konusunda YTB ile iş birliğinin sürdürüldüğüne de değinerek, akraba topluluklar ile daha yakından çalışma fırsatlarının Türkiye'nin vizyonuna ve misyonuna çok ciddi faydalar sağlayacağını kaydetti.