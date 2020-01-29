YTÜ'den deprem paylaşımı olay yaratan Prof. Dr. Bedri Gencer hakkında inceleme

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer, geçen hafta cuma akşamı meydana gelen Elazığ depreminin ertesi günü sosyal medya hesabı üzerinden tartışmalara yol açan bir paylaşım yaptı.
Gencer'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” ifadelerini kullandı.
Gencer, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.
Gencer, tartışmaların ardından kaldırdığı paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;
"Millet olarak kalbimizin Elazığ hüznü, duası ve gayreti ile dolu olduğu bu günlerde bu konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldığım için hakkınızı helal ediniz.
Aziz milletimizin başı sağ olsun, fedakâr kahramanlarımıza selam olsun. İlim adamının vazifesi, doğrular kadar yanlışları göstermek, haksızlıklara karşı çıkmaktır.
Burada sık sık dinen meşrû yaşta evlendikleri halde hapse atılan babaların çocuklarının âhının tutacağı uyarısında bulunuyoruz.
Maksadı belli bazı yayın organları tarafından hedef haline getirildiğimiz şekliyle, son mesajımızda eğer milletçe yüreğimizin yandığı Elazığ depremini kasd etseydik “gayretullaha dokunduk” şeklinde bir ifade kullanırdık, “gayretullaha dokunmayalım” değil.
Buna rağmen haysiyet cellatları, depremle ilgisi olmadığı için, çarpıtılmaması amacı ile mesajı kaldırdığımız halde mesajımızı depremle ilişkilendirerek, şahsımı hedef haline getirdiler, getirmeye devam ediyorlar.
Aziz milletimizin firaseti, elbette hakikatin tanığıdır. Bir kez daha tüm kayıplarımız için rahmet diliyor, kamuoyuna saygılar sunuyorum. Prof. Dr. Bedri Gencer"
YTÜ Yönetimi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gencer’in paylaşımı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada akademisyenin mesajı hakkında "sosyal medyada yer alan, haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan" ifadeleri yer aldı.
Üniversitemizde görevli bir öğretim üyesinin sosyal medyada yer alan, haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan paylaşımına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.— Yıldız Teknik Üniversitesi (@YildizEdu) January 28, 2020
Saygılarımızla,
Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetimi pic.twitter.com/IP8RuTz0es
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