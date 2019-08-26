Yuan'ın Değerinde 11 Yılın En Büyük Düşüşü

Çin para birimi Yuan’ın değeri, Amerika’yla süregelen ticari krizin etkisiyle son 11 yılın en düşük seviyesine indi. Pazartesi günü kaydedilen bu rekor düşüşün, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le ilişkiler konusunda olumlu yorumlarda bulunmasının ardından yavaşladığı belirtiliyor.

Geçen Cuma günü Çin’in 75 milyar dolarlık Amerikan ürünlerine ek gelir vergisi uygulama kararını açıklamasını takiben Başkan Trump da 550 milyar dolar değerinde Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergisini yüzde 5 oranında arttıracağını söylemişti.

Çin’in yurtiçi pazarlarında Yuan’ın değeri Pazartesi günü Dolar karşısında 7,1500 olarak kaydedildi. Bu, Yuan’ın 2008 yılından bu yana Dolar karşısında düştüğü en düşük seviye oldu. Yabancı pazarlarda ise Yuan’ın değeri 7,187’ye düştü. Bunun da, Yuan’ın dış pazarlardaki değerinde 2010 yılından bu yana kaydedilen en büyük gerileme olduğu belirtiliyor.

Trump’ın uzlaşı mesajı Yuan’ı olumlu etkiledi

Bu yıl Fransa’da düzenlenen G7 zirvesi sırasında Çin’e yönelik politikalarıyla ilgili olarak önce pişmanlığını ifade eden Trump, olumlu yaklaşım sergileyeceği imajını yaratmış ancak daha sonraysa Çin’e karşı daha katı olmadığı için ‘pişman olduğu’ mesajını vermişti.