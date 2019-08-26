HABER

Yuan'ın Değerinde 11 Yılın En Büyük Düşüşü

26.08.2019 19:48 | Son Güncelleme

Çin para birimi Yuan’ın değeri, Amerika’yla süregelen ticari krizin etkisiyle son 11 yılın en düşük seviyesine indi. Bu rekor düşüşün, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le ilişkiler konusunda olumlu yorumlarda bulunmasının ardından yavaşladığı belirtiliyor

Yuan'ın Değerinde 11 Yılın En Büyük Düşüşü

Çin para birimi Yuan’ın değeri, Amerika’yla süregelen ticari krizin etkisiyle son 11 yılın en düşük seviyesine indi. Pazartesi günü kaydedilen bu rekor düşüşün, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le ilişkiler konusunda olumlu yorumlarda bulunmasının ardından yavaşladığı belirtiliyor.

Geçen Cuma günü Çin’in 75 milyar dolarlık Amerikan ürünlerine ek gelir vergisi uygulama kararını açıklamasını takiben Başkan Trump da 550 milyar dolar değerinde Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergisini yüzde 5 oranında arttıracağını söylemişti.

Çin’in yurtiçi pazarlarında Yuan’ın değeri Pazartesi günü Dolar karşısında 7,1500 olarak kaydedildi. Bu, Yuan’ın 2008 yılından bu yana Dolar karşısında düştüğü en düşük seviye oldu. Yabancı pazarlarda ise Yuan’ın değeri 7,187’ye düştü. Bunun da, Yuan’ın dış pazarlardaki değerinde 2010 yılından bu yana kaydedilen en büyük gerileme olduğu belirtiliyor.

Trump’ın uzlaşı mesajı Yuan’ı olumlu etkiledi

Bu yıl Fransa’da düzenlenen G7 zirvesi sırasında Çin’e yönelik politikalarıyla ilgili olarak önce pişmanlığını ifade eden Trump, olumlu yaklaşım sergileyeceği imajını yaratmış ancak daha sonraysa Çin’e karşı daha katı olmadığı için ‘pişman olduğu’ mesajını vermişti.

Trump, Pazartesi günü tansiyonun az da olsa düşmesini sağlayan açıklamalarda bulundu. Çinli yetkililerin Amerikalı ticaret yetkililerini telefonla arayarak uzlaşı masasına oturma niyetinde olduklarını belirttiklerini söyleyen Trump, “Anlaşma yapmak istiyorlar. Ve bu harika bir şey” dedi.

Diğer taraftan, Amerikan kanalı NBC News’e konuşan Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü GengShuang ise Trump’ın iddia ettiği telefon görüşmesiyle ilgili olarak, “Bundan haberdar değilim” ifadesini kullandı.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra... İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...
VOA Yöneticilerinden Akbar Ayazi Hayatını KaybettiVOA Yöneticilerinden Akbar Ayazi Hayatını Kaybetti
Memurlardan Hakem Kuruluna ‘Hak’ ÇağrısıMemurlardan Hakem Kuruluna ‘Hak’ Çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail Şam yakınlarında İran kuvvetlerini vurdu!

İsrail Şam yakınlarında İran kuvvetlerini vurdu!

İki lider arasındaki kavga çirkinleşti!

İki lider arasındaki kavga çirkinleşti!

Savaş uçağının denize düşme anı kamerada

Savaş uçağının denize düşme anı kamerada

Maduro’dan gaz dolum tesisindeki patlama için sabotaj suçlaması

Maduro’dan gaz dolum tesisindeki patlama için sabotaj suçlaması

Turistik Ege adasında yangın: Yüzlerce kişi tahliye edildi

Turistik Ege adasında yangın: Yüzlerce kişi tahliye edildi

NATO uçakları sivilleri mi hedef aldı?

NATO uçakları sivilleri mi hedef aldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.