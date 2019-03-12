Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Karakoç’tan siyasi partilere çağrı

31 Mart yerel seçimleri öncesi Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı ve şair Sezai Karakoç’tan siyasi partilere yönelik bir çağrı geldi. Karakoç o çağrıda, “Şu anda seçim dolayısıyla yapılan siyasi polemikler, seçim sonrasına da olumsuz etkiler yapacak nitelikte görünmektedir. Demek ki, siyaset adamlarımıza böyle kapsamlı bir çağrı yapmak zorundayız ve demeliyiz; efendiler, kendinize geliniz ve gençlere kötü örnek olmayınız” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı ve şair Sezai Karakoç’tan siyasi partilere yönelik bir çağrı geldi. Karakoç, yaptığı çağrıda siyasi partiler arasında yaşanan olaylara dikkat çekti, siyasilerin gençlere örnek isimler olması gerektiğini belirtti.

“Örnek olacaklarını unutmuş bir şekilde, en ağır tarzda birbirini suçluyorlar”

Siyasi partiler arasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Diriliş Partisi Genel Başkanı ve şair Sezai Karakoç açıklamasında, “Birbirleriyle sürekli kavga halindedirler. Siyaset adamlarımız, yeniden arka arkaya sürekli olarak gelmekte olan yeni nesillere örnek olacaklarını unutmuş bir şekilde, en ağır tarzda birbirini suçluyorlar, birbirlerine saldırıyorlar. Kısacası kötü örnek oluyorlar. Bu durumda gençler siyasetin mutlaka bu üslupla yapılacağını sanabilirler. Partiler arasındaki bu sürekli gerginlik, yüksek tansiyon, siyasi hayatımızı zehirlemekte ve sonunda dönem dönem büyük çöküntülere sebep olmaktadır. CHP, kendini devletin kurucusu ve kurtuluş savaşının yapıcısı olarak görmekten hiçbir zaman kurtaramamış, hep rejimin sahibi, koruyucusu vazifesinde ve mecburiyetinde farz etmiştir. Oysa, gerçek bunun tam tersidir. Devleti kuran CHP değil, CHP’yi kuran devlettir” ifadelerini kullandı.