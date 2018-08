AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Ekonomik darbe yapmak isteyenler bilsinler ki yüce Türk milleti ekonomik darbelere karşı da dimdik ayakta duracaktır." dedi.

Çalık, partisinin Sulakyurt İlçe Başkanlığını ziyaretinde, 24 Haziran seçimlerinin çok zor ve meşakkatli bir seçim olduğunu söyledi.

AK Partinin 17 yaşında çok genç bir parti olduğunu ifade eden Çalık, daha bir yaşını doldurmadan iktidar olan partinin 16 yıldır ülkeye hizmet ettiğini dile getirdi. Hizmetleri yaparken başlarına çok şey geldiğini aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Her an her dakika yaşanılan sıkıntıları vatandaşlarımız çok iyi biliyor. 2004'te darbe girişimi yapılmak istendi. Adına 'ay ışığı veya balyoz' dediler. Birçok darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Arkasından 2007'de 367 krizini bize yaşattılar. Biz bu yaşanan krizlere inat yolumuza milletimizin sesine kulak vererek devam ettik. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dimdik durdu. Geçmiş dönemlerde şapkasını alıp giden liderlere inat o darbe teşebbüsü yapanlara, e-muhtıra verenlere dimdik durdu. 'Asla ve asla milletimizin iradesinden başka hiçbir irade tanımıyoruz.' dedik. Muhtıraları, parti kapatmaları gördük, hepiniz şahitsiniz, amaçları 2008'deki ekonomik göstergelerimiz çok güzeldi. Parti kapatma davasıyla birlikte sarsıntı geçirmemizi bekleyen güçler bir kez daha sukutuhayale uğradı."