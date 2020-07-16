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Yücel’e 2 yıl 9 ay hapis cezası

16.07.2020 15:39 | Son Güncelleme

Gazeteci Deniz Yücel hakkında Türkiye’de görülen davadan 2 yıl 9 ay hapis cezası kararı çıktı.

Yücel’e 2 yıl 9 ay hapis cezası

Yücel, ‘’terör örgütü propagandası yapmakla" suçlanıyordu.Die Welt gazetesinin Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yücel, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’’ ve ‘’halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’’ suçlarından ise beraat etti.

İstanbul Başsavcılığı tarafından Yücel hakkında 15 yıl ve 3 ay hapis cezası isteniyordu. Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanıyordu.

Gazeteci Yücel, yazdığı bir makale nedeniyle 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta tutuklanmış ve 16 Şubat 2018'de tahliye edilmişti. Deniz Yücel'in tutukluluğu Türk-Alman ilişkilerinde gerilime yol açmıştı.

DW / HS, ET, SÖ, BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

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