HABER

Yufka imalathanesi kadınların ekmek kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 16:09 | Son Güncelleme

KAYSERİ’nin Felahiye ilçesinde belediye tarafından kurulan tandır ekmeği ve yufka imalathanesinde çalışan kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yufka imalathanesi kadınların ekmek kapısı oldu

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Felahiye ilçesinde belediye tarafından kurulan tandır ekmeği ve yufka imalathanesinde çalışan kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor.
Felahiye ilçesinde belediyenin kurduğu tandır ekmeği ve yufka üretim tesisi, ilçe kadınlarına ekmek kapısı oldu. 17 kadının istihdam edildiği imalathanede, doğal yufka ekmeği üretiliyor. Tesis hakkında bilgi veren Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, “Yufka imalathanesi ve yöresel Felahiye’ye özel yapılan tandır ekmeği imalatı yapılıyor. Yöremizdeki insanlarımıza hizmet veriyor. Kısa süre önce açılmasına rağmen ay sonuna kadar siparişlerimiz dolu” dedi.
Vatandaşlarından yoğun talep geldiğini belirten Başkan Coşkun, “Annelerimizin, ablalarımızın yaptığı gibi yufka ve tandır ekmeği yapıyoruz. Esas gayemiz ticaret yapıp para kazanmak değil. Amacımız, yörenin insanlarına katkı sağlamaktır. Burada 17 kişi çalışıyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda farklı yöresel hizmetleri yaparak, pazarlayacağız. İnsanlarımızı burada istihdam ederek, aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlayacağız. Günlük 200 kilo un kullanarak yufka yapıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yufka imalathanesi kadınların ekmek kapısı olduYufka imalathanesi kadınların ekmek kapısı olduYufka imalathanesi kadınların ekmek kapısı oldu

PARTNERSeksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...Seksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...
Barınak köpekleri gezmeye çıkarıldıBarınak köpekleri gezmeye çıkarıldı
Tokat'ta sokak hayvanları için kermesTokat'ta sokak hayvanları için kermes
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez iş değil, çay ve İŞ-KUR formu dağıttı!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez iş değil, çay ve İŞ-KUR formu dağıttı!

Kill Bill'in 'Gelin'i İstanbul'da

Kill Bill'in 'Gelin'i İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.