Yufka imalathanesi kadınların ekmek kapısı oldu

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Felahiye ilçesinde belediye tarafından kurulan tandır ekmeği ve yufka imalathanesinde çalışan kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Felahiye ilçesinde belediyenin kurduğu tandır ekmeği ve yufka üretim tesisi, ilçe kadınlarına ekmek kapısı oldu. 17 kadının istihdam edildiği imalathanede, doğal yufka ekmeği üretiliyor. Tesis hakkında bilgi veren Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, “Yufka imalathanesi ve yöresel Felahiye’ye özel yapılan tandır ekmeği imalatı yapılıyor. Yöremizdeki insanlarımıza hizmet veriyor. Kısa süre önce açılmasına rağmen ay sonuna kadar siparişlerimiz dolu” dedi.

Vatandaşlarından yoğun talep geldiğini belirten Başkan Coşkun, “Annelerimizin, ablalarımızın yaptığı gibi yufka ve tandır ekmeği yapıyoruz. Esas gayemiz ticaret yapıp para kazanmak değil. Amacımız, yörenin insanlarına katkı sağlamaktır. Burada 17 kişi çalışıyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda farklı yöresel hizmetleri yaparak, pazarlayacağız. İnsanlarımızı burada istihdam ederek, aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlayacağız. Günlük 200 kilo un kullanarak yufka yapıyoruz" diye konuştu.

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