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  4. Yufkacı Muammer'e kaçan iki elti ortaya çıktı! Söyledikleri Türkiye'yi şoke etti

Yufkacı Muammer'e kaçan iki elti ortaya çıktı! Söyledikleri Türkiye'yi şoke etti

27.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşanırken, söz konusu olayın yankıları da hala devam ediyor. İkisinin de isimleri Hamide Duman olan iki elti, 'pazara gidiyoruz' deyip kocalarını terk etmiş, çok geçmeden Muammer Ay isimli bir kişiye kaçtıkları ortaya çıkmıştı. Dün yayınlanan programda ise 2 elti stüdyoya bağlanıp, yufkacıya neden kaçtıklarını anlattılar. Eltiler, söyledikleriyle izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

Yufkacı Muammer'e kaçan iki elti ortaya çıktı! Söyledikleri Türkiye'yi şoke etti

Esra Erol'un programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İkisinin de isimleri Hamide Duman olan iki elti, kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli bir kişiye kaçtı. Kadınlardan birinin kocasının karısını araması üzerine ilginç olayın perde arkası da canlı yayında aralanmaya başladı.

2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.

''ELTİMLE PAZARA GİDİYORUM''

Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.

Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

İKİ ELTİ CANLI YAYINA ÇIKTI: ''MUAMMER İLE İLİŞKİ YAŞAMA SEBEBİM EŞİM''

Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir. Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı evleneceğiz. Benden özür diledi "bir daha yapmayacağım" dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti. Muammer'e aşık oldum."

''DİĞER ELTİNİN ORADA NE İŞİ VAR?''

Hamide Duman Muammer Ay'ın kendilerine iyi baktığını ve kendisiyle ilişkisi olduğunu söylemesine üzerine sinirlenen Esra Erol, "Peki elitinin orada ne işi var?" diye çıkıştı. "Sizin ayıbınızın içinde bu kadının suçu ne?" diye açıklamalarda bulunan Esra Erol'a büyük elti, "Ona sahip çıkmıyorlardı. O yüzden bu durum vesile oldu" dedi.

''YUFKACIYA KAÇTIKTAN SONRA BAYILMALARIM DURDU''

Sebepsiz kaçtığını iddia eden küçük elti, "Kocam bana sahip çıkmıyordu, o yüzden eltimle birlikte kaçtım" dedi. "Yufkacıdan çıktıktan sonra bayılmaya ayılmaya başladım. Doktora gittim yine bir şey çıkmadı. Sonra hocaya götürdüler. Bir süre durdu. Sonra yine başladı bayılmalar" diyen elti, yufkacıya kaçtıktan sonra ise bayılmalar durdu dedi.

Esra Erol, küçük Hamide'ye dönmesi için neredeyse yalvardı ama küçük Hamide yengesiyle kalmaya devam etmek istediğini belirtti. Muammer Ay'ın kendilerine ev açtığını söyleyen eltiler, kirayı da Muammer Ay'ın ödediğini söyledi.

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Esra Erol Esra Erol'da
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