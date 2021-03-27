Yufkacı Muammer'e kaçan iki elti ortaya çıktı! Söyledikleri Türkiye'yi şoke etti

Esra Erol'un programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İkisinin de isimleri Hamide Duman olan iki elti, kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli bir kişiye kaçtı. Kadınlardan birinin kocasının karısını araması üzerine ilginç olayın perde arkası da canlı yayında aralanmaya başladı.
2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.
Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.
Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.
Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir. Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı evleneceğiz. Benden özür diledi "bir daha yapmayacağım" dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti. Muammer'e aşık oldum."
Hamide Duman Muammer Ay'ın kendilerine iyi baktığını ve kendisiyle ilişkisi olduğunu söylemesine üzerine sinirlenen Esra Erol, "Peki elitinin orada ne işi var?" diye çıkıştı. "Sizin ayıbınızın içinde bu kadının suçu ne?" diye açıklamalarda bulunan Esra Erol'a büyük elti, "Ona sahip çıkmıyorlardı. O yüzden bu durum vesile oldu" dedi.
Sebepsiz kaçtığını iddia eden küçük elti, "Kocam bana sahip çıkmıyordu, o yüzden eltimle birlikte kaçtım" dedi. "Yufkacıdan çıktıktan sonra bayılmaya ayılmaya başladım. Doktora gittim yine bir şey çıkmadı. Sonra hocaya götürdüler. Bir süre durdu. Sonra yine başladı bayılmalar" diyen elti, yufkacıya kaçtıktan sonra ise bayılmalar durdu dedi.
Esra Erol, küçük Hamide'ye dönmesi için neredeyse yalvardı ama küçük Hamide yengesiyle kalmaya devam etmek istediğini belirtti. Muammer Ay'ın kendilerine ev açtığını söyleyen eltiler, kirayı da Muammer Ay'ın ödediğini söyledi.
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