HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme! 3. kadın Ayşe ortaya çıktı: ''Ben ona abi, o bana gelinim'' diyordu

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme! 3. kadın Ayşe ortaya çıktı: ''Ben ona abi, o bana gelinim'' diyordu

03.04.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yufkacı Muammer Ay'a kaçan eltilerde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'Ben gözlüklü Hamide'yi seviyorum öbür Hamide ile işim yok' diyen Muammer Ay hakkında dün sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Canlı yayına bağlanan Ayşe isimli kadın, ''Benim hayatımı da mahvetti. Bana gelinim diyordu. Ama niyeti başkaymış. Bana hisleri olduğunu söyledi. Ben boşanma aşamasındayken benim acizliğimden faydalandı. Bana şiddet uyguladı' diyerek bu adamda her pislik var açıklamasında bulundu.

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme! 3. kadın Ayşe ortaya çıktı: ''Ben ona abi, o bana gelinim'' diyordu

Eltilerin, Yufkacı Muammer'e kaçmalarından sonra Esra Erol'da yine şoke eden anlar yaşandı. 'Gözlüklü Hamide ile gönül bağım var birbirimizi çok seviyoruz' diyen Muammer Ay konusunda yeni bir kişi daha ortaya çıktı.

''ONA ABİ DİYORDUM O DA BANA GELİNİM DİYORDU''

Antalya'dan yayına bağlanan Ayşe A. adındaki bir kadın ''bunlar Muammer'in ilk vukuatı değil'' diyerek canlı yayına bağlandı. Söz konusu kişi, ''Muammer Ay kadınları paraları için dolandırıyor. Tehdit ve şiddetle yanında tutuyor dedi. Hamideyi'de yaşadıklarıma dayanarak tehdit ve şiddetle yanında tuttuğuna inanıyorum. Eşimle boşanma aşamasındayken benim acizliğimden ve boşluğumdan yararlanarak, süslü laflar ve sözlerle beni kandırdı. Bana gönül bağı olduğunu söyledi. Abi dediğim, bana gelinim diyen bir insandı. Boşandıktan sonra onunla aynı evde yaşadık. Bana şiddet uyguladı kadın sığınma evine gittim'' dedi.

Screenshot_26

Öte yandan büyük elti Hamide'nin annesi Fatma Hanım da canlı yayına bağlandı. Küçük elti Hamide'nin kızının yuvasını yıktığını söyleyen Fatma Hanım, "Geri dönmesine sevindim ama Hamide beni yaktı. Hamide her şeyi biliyordu. Benim kızımı yaktı. Hamide yalan konuşuyor. Bildiklerini söylesin'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'un programında, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı. Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi'' demişti.

Günlerdir konuşulan yufkacı Muammer sessizliğini bozdu: 'Gözlüklü Hamide ile ilişki yaşıyorum'Günlerdir konuşulan yufkacı Muammer sessizliğini bozdu: 'Gözlüklü Hamide ile ilişki yaşıyorum'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımdaBu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımda
Polis Evi çatısında korkutan yangınPolis Evi çatısında korkutan yangın
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Esra Erol'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Yakalanacağını anlayınca kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Yakalanacağını anlayınca kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Baltalimanı Polis Evi'nin çatısında korkutan yangın

Polis Evi çatısında korkutan yangın

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Kahreden olay! İnşaattaki ilk iş gününde canından oldu

Kahreden olay! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

10 yaşındaki Hatice'den yürek yakan feryat! 'Ölmek istemiyorum'

Yürek yakan feryat! 'Ölmek istemiyorum'

Halk otobüsü şoförünün 'kucağıma mı alayım?' sözü davalık etti

'Kucağıma mı alayım?' sözü davalık etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.