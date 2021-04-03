'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme! 3. kadın Ayşe ortaya çıktı: ''Ben ona abi, o bana gelinim'' diyordu

Eltilerin, Yufkacı Muammer'e kaçmalarından sonra Esra Erol'da yine şoke eden anlar yaşandı. 'Gözlüklü Hamide ile gönül bağım var birbirimizi çok seviyoruz' diyen Muammer Ay konusunda yeni bir kişi daha ortaya çıktı.

''ONA ABİ DİYORDUM O DA BANA GELİNİM DİYORDU''

Antalya'dan yayına bağlanan Ayşe A. adındaki bir kadın ''bunlar Muammer'in ilk vukuatı değil'' diyerek canlı yayına bağlandı. Söz konusu kişi, ''Muammer Ay kadınları paraları için dolandırıyor. Tehdit ve şiddetle yanında tutuyor dedi. Hamideyi'de yaşadıklarıma dayanarak tehdit ve şiddetle yanında tuttuğuna inanıyorum. Eşimle boşanma aşamasındayken benim acizliğimden ve boşluğumdan yararlanarak, süslü laflar ve sözlerle beni kandırdı. Bana gönül bağı olduğunu söyledi. Abi dediğim, bana gelinim diyen bir insandı. Boşandıktan sonra onunla aynı evde yaşadık. Bana şiddet uyguladı kadın sığınma evine gittim'' dedi.

Öte yandan büyük elti Hamide'nin annesi Fatma Hanım da canlı yayına bağlandı. Küçük elti Hamide'nin kızının yuvasını yıktığını söyleyen Fatma Hanım, "Geri dönmesine sevindim ama Hamide beni yaktı. Hamide her şeyi biliyordu. Benim kızımı yaktı. Hamide yalan konuşuyor. Bildiklerini söylesin'' dedi.