HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

24.01.2021 01:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirda’ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen olayda yük asansörün altında kalan Hüseyin Demirci (52) hayatını kaybetti.Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir işletmeye ait iş yerinin bodrum katında kaynak işi yaptığı iddia edilen Hüseyin Demirci, bilinmeyen bir sebeple yük asansörünün altında kalarak ağır yaralandı.

Tekirda’ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen olayda yük asansörün altında kalan Hüseyin Demirci (52) hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir işletmeye ait iş yerinin bodrum katında kaynak işi yaptığı iddia edilen Hüseyin Demirci, bilinmeyen bir sebeple yük asansörünün altında kalarak ağır yaralandı. İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin Demirci’nin ilk müdahalesi 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Kalbi duran Hüseyin Demirci, 112 sağlık ekiplerinin yaklaşık 15 dakika boyunca kalp masajı yapması sonucu tekrar hayata döndü. Ağır yaralanan Demirci, daha sonra ambülansla Çerkezköy Devlet hastanesine sevk edildi. Talihsiz işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Siirt’te kar yolları kapattı, hasta adam için ekipler seferber olduSiirt’te kar yolları kapattı, hasta adam için ekipler seferber oldu
Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Alman gazetesinden FETÖ uyarısı

Alman gazetesinden FETÖ uyarısı

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti! Yeni gelişme

Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Kastamonu'da 21 yıl önce yanan kereste fabrikası yine alevlere teslim oldu

21 yıl sonra tekrar alevlere teslim oldu

HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

Esenyurt'ta HDP binasına operasyon

Türk gemisine korsan saldırısı! 4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

Antalya'da, Alman asıllı Türk vatandaşı yatağında ölü bulundu

Komşusu fark eder etmez devriye gezen polislere haber verdi

Siirt’te kar yolları kapattı, hasta adam için ekipler seferber oldu

Siirt’te kar yolları kapattı, hasta adam için ekipler seferber oldu

Korkunç olay! Yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak hayatını kaybetti

Daha önce de çıkmıştı! Akıma kapılarak can verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.