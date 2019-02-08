Yük gemileri, fırtınada Anamur açığında bekletiliyor

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesi açıklarında etkili olan fırtına nedeniyle yük gemileri, karaya yakın bölgelerde bekletiliyor.
Akdeniz Bölgesi'nde yaklaşık 2 haftadır etkili olan kötü hava koşulları, gemicileri de vurdu. Birçok ticari gemi, fırtına nedeniyle limanlardan çıkarılamadı, hareket halindeyken fırtınaya yakalanan gemiler ise karaya yakın bölgelere demir attı.
Anamur ilçesinin yaklaşık 1 mil açığında demirleyen 1'i tanker 2 gemi de fırtınanın dinmesinin ardından yol almaya devam edecek.
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