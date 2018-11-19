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Yük gemisi iskeleye çarptı, körfeze yakıt sızdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yük gemisi, limana yanaşırken iskeleye çarptı.

Yük gemisi iskeleye çarptı, körfeze yakıt sızdı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU- Nabi YAZICI/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yük gemisi, limana yanaşırken iskeleye çarptı. Hasar gören gemiden İzmit Körfezi'ne yakıt sızdı. Liman Başkanlığı ekipleri, iskele çevresine bariyer çekerek, sızıntının dağılmasını önlemeye çalıştı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Dilovası ilçesinde bulunan İzmit Körfezi kıyısındaki limanda meydana geldi. 'MSC Katyaynı' adlı yük gemisi, limana yanaşırken, iskeleye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hasar gören geminin yakıtı, İzmit Körfezi'ne sızdı. İskelede bulunan görevliler, Liman Başkanlığı'na haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, iskele çevresine bariyerleri çekerek, yakıtın dağılmasını önlemeye çalıştı. İskele çevresinde temizleme çalışmaları sürdürülürken, hasar gören gemi ise limandan bakım için tersaneye götürüldü. Bölgede hafif yakıt sızıntısı meydana gelirken, temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

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Yük gemisi iskeleye çarptı, körfeze yakıt sızdıYük gemisi iskeleye çarptı, körfeze yakıt sızdıYük gemisi iskeleye çarptı, körfeze yakıt sızdıYük gemisi iskeleye çarptı, körfeze yakıt sızdı

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