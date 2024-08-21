HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yük gemisine Maymun Çiçeği karantinası! Mürettebatın yüzünde lezyonlar çıktı... Yetkililer kimseyi yaklaştırmıyor

Yük gemisine Maymun Çiçeği karantinası! Mürettebatın yüzünde lezyonlar çıktı... Yetkililer kimseyi yaklaştırmıyor

21.08.2024 11:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın endişelendiği ve giderek yayılan 'Maymun Çiçeği'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Parana Nehri'ndeki bir yük gemisi M çiçeği (mpox) virüsü şüphesiyle karantinaya alındı. Mürettebatın yüzünde çıkan lezyonlar olduğu belirtilirken, gemiye kimse yaklaştırılmıyor.

Yük gemisine Maymun Çiçeği karantinası! Mürettebatın yüzünde lezyonlar çıktı... Yetkililer kimseyi yaklaştırmıyor

Giderek yayılan Maymun Çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili endişelendiren yeni bir haber geldi. Arjantin'de yetkililer, Parana Nehri'ndeki bir yük gemisini M çiçeği (mpox) virüsü şüphesiyle karantina altına aldı.

Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Liberya bandıralı geminin Brezilya'nın Santos kentinden Arjantin'deki San Lorenzo Limanı'na gitmek üzere olduğu ifade edildi.

"YÜZÜNDE KİST BENZERİ CİLT LEZYONLARI GÖRÜLDÜ"

Açıklamada, yolculuk sırasında mürettebattan "gemideki Hint uyruklu bir kişinin çoğunlukla göğsünde ve yüzünde kist benzeri cilt lezyonları görüldüğüne" dair uyarı aldıkları ifade edildi.

YÜK GEMİSİ KARANTİNAYA ALINDI

M çiçeği semptomları gösteren kişinin mürettebatın geri kalanından izole edildiği belirtilen açıklamada, yük gemisinin bu nedenle Parana Nehri'nde demir atarak karantina altına alındığı aktarıldı.

adasf

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BİR VİRÜS?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait "M-çiçeği" virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

adsasd

M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Maymun Çiçeği hastalığı kuru yük gemisi
En Çok Okunan Haberler
'Bakan Şimşek istifa etti' iddialarına yanıt geldi

'Bakan Şimşek istifa etti' iddialarına yanıt geldi

Kulislere sızdı: Ocak ayında %40 zam, Temmuz'da artış yok!

Kulislere sızdı: Ocak ayında %40 zam, Temmuz'da artış yok!

Coca Cola büyüme hedefini düşürmesi sonrası Fatih Altaylı'dan ilginç sözler: 'Filistin'de Coca Cola el üstünde tutuluyor!' Rakamları paylaştı destek verdi

Coca Cola büyüme hedefini düşürmesi sonrası Fatih Altaylı'dan ilginç sözler: 'Filistin'de Coca Cola el üstünde tutuluyor!' Rakamları paylaştı destek verdi

Çok net konuştu: "Eğer bunu yaparlarsa 3. Dünya Savaşı başlayacak"

Çok net konuştu: "Eğer bunu yaparlarsa 3. Dünya Savaşı başlayacak"

14 yaşında uyudu 46 yaşında uyandı!

14 yaşında uyudu 46 yaşında uyandı!

Akılalmaz cinayet! Duvar yazısının önünde fotoğraf paylaşınca...

Akılalmaz cinayet! Duvar yazısının önünde fotoğraf paylaşınca...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.