Yük Gemisinin Tıkadığı Süveyş Kanalı Açıldı

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Ever Given adlı yük gemisi çakıldığı yerden kurtarıldı. Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz yolu konumundaki kanal geçen hafta Salı gününden bu yana trafiğe kapalıydı.

Süveyş Kanalı Dairesi’nden (SCA) bugün yapılan ilk açıklamada, bir haftadır süren çabalar sonucunda, kanalda çapraz bir şekilde takılı kalan 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisinin yönünün düzeltildiği belirtilmişti. SCA bu açıklamadan saatler sonra geminin tamamen yerinden oynatıldığını ve seyir haline geçtiği haberini verdi.

Reuters haber ajansına konuşan bir tanık, geminin hareket ettiğini gördüğünü aktardı.

Bir haftadır süren kurtarma operasyonuna Mısır yönetimi bünyesindeki SCA’in yanı sıra Hollandalı firma Smit Salvage’dan ekipler de katıldı.

Geminin bölgedeki daha geniş bir bölüme çekilmesinin tamamlanmasının ardından, kanalda su yolunun trafiğe yeniden açılması bekleniyor.

Kurtarma operasyonunun devam ettiği sırada Mısır devlet televizyon kanalında açıklamalarda bulunan SCA Başkanı Osama Rabie, gemiyi kurtarma ve kanalı açma operasyonuyla ilgili olarak, “Bir saniye bile kaybedemeyiz” şeklinde konuşmuş, konvoy halinde bekleyen en az 369 geminin geçişlerinin tamamlanmasının ise en az üç gün süreceğinin altını çizmişti.