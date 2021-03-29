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Yük Gemisinin Tıkadığı Süveyş Kanalı Açıldı

29.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Ever Given adlı yük gemisi çakıldığı yerden kurtarıldı. Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz yolu konumundaki kanal geçen hafta Salı gününden bu yana trafiğe kapalıydı

Yük Gemisinin Tıkadığı Süveyş Kanalı Açıldı

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Ever Given adlı yük gemisi çakıldığı yerden kurtarıldı. Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz yolu konumundaki kanal geçen hafta Salı gününden bu yana trafiğe kapalıydı.

Süveyş Kanalı Dairesi’nden (SCA) bugün yapılan ilk açıklamada, bir haftadır süren çabalar sonucunda, kanalda çapraz bir şekilde takılı kalan 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisinin yönünün düzeltildiği belirtilmişti. SCA bu açıklamadan saatler sonra geminin tamamen yerinden oynatıldığını ve seyir haline geçtiği haberini verdi.

Reuters haber ajansına konuşan bir tanık, geminin hareket ettiğini gördüğünü aktardı.

Bir haftadır süren kurtarma operasyonuna Mısır yönetimi bünyesindeki SCA’in yanı sıra Hollandalı firma Smit Salvage’dan ekipler de katıldı.

Geminin bölgedeki daha geniş bir bölüme çekilmesinin tamamlanmasının ardından, kanalda su yolunun trafiğe yeniden açılması bekleniyor.

Kurtarma operasyonunun devam ettiği sırada Mısır devlet televizyon kanalında açıklamalarda bulunan SCA Başkanı Osama Rabie, gemiyi kurtarma ve kanalı açma operasyonuyla ilgili olarak, “Bir saniye bile kaybedemeyiz” şeklinde konuşmuş, konvoy halinde bekleyen en az 369 geminin geçişlerinin tamamlanmasının ise en az üç gün süreceğinin altını çizmişti.

Yetkililer, konvoyda bekleyenler arasında her gün en az 100 gemiye geçiş sağlanabileceğini belirtiyor.

Normal koşullarda, dünyadaki deniz yolu trafiğinin yaklaşık yüzde 15’inin gerçekleştiği Süveyş Kanalı’ndaki kriz petrol fiyatlarında da belirsizliklere neden oldu. Kanalın trafiğe kapanmasının ardından hızlı bir artış kaydedilen ham petrol fiyatlarında, gemiyi kurtarma operasyonunda ilerleme kaydedilmesiyle beraber bugün yeniden düşüş görüldü.

Kanaldaki kriz, petrol tankerleriyle kargo ücretini iki katına çıkarırken, küresel tedarik zincirlerinde Corona virüsü pandemisi nedeniyle devam eden aksaklık ve gecikmelerin daha da büyümesi kaygısını gündeme taşıdı.

Halk önünde krizle ilgili daha önce bir açıklamada bulunmayan Mısır lideri Abdül Fettah El-Sisi, Mısır’ın krizi sonlandırdığı ve ticari akışın önünün yeniden açıldığını söyledi.

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