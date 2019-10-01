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Yük hayvanları ve arazide 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 18:25 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince arazide yapılan aramalarda yük hayvanları ve arazide toplam 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yük hayvanları ve arazide 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince arazide yapılan aramalarda yük hayvanları ve arazide toplam 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kapsamında Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, yük hayvanları ve araziye atılmış 52 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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