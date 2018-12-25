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Yük taşımacılığı yapan gemilere kötü hava engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 13:29 | Son Güncelleme

Karadeniz'de etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler Sinop doğal limanına sığındı

SİNOP (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kötü hava koşulları deniz ulaşımını engelledi.

Doğu yönünden esen ve saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreye ulaşan sert rüzgarda yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına sığındı.

Limana demirleyen gemiler burada hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

- Balıkçılar da denize açılamadı

Kötü hava koşulları balıkçıları da olumsuz etkiledi. Özellikle hamsi avcılığı yapmak üzere farklı kentlerden Sinop'a gelen balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha sürmesini beklediklerini söyledi.

Sinop'un tarih boyunca olduğu gibi yine denizcilerin sığınma yeri olma konumunu devam ettirdiğini vurgulayan Bayrak, "Gerek büyük gemiler gerekse balıkçı tekneleri şu an rüzgar nedeniyle denize açılmıyor. Bölgemizde olumsuz hava koşulları hakim. Meteoroloji verilerine göre birkaç gün bu kötü hava devam edecek. Tabii bizler de denize açılamayacağız." diye konuştu.

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