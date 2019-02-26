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Yük taşımacılığında motonakliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:11 | Son Güncelleme

Motosiklet üssü haline gelen Kilis’te motosikletler, tehlikeli olmasına rağmen yoğun bir şekilde yük taşımacılığında da kullanılıyor.Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te motosikletler yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Motosiklet üssü haline gelen Kilis’te motosikletler, tehlikeli olmasına rağmen yoğun bir şekilde yük taşımacılığında da kullanılıyor.
Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te motosikletler yoğun bir şekilde kullanılıyor. Motosiklet üssü haline dönüşen Kilis’te motosikletler, tehlikeli görüntülere neden oluyor. Bir çok motosiklet sürücüsü tek kişilik motosiklete birden fazla kişi binerken, bazıları ise yük taşımacılığında kullanılıyor. Tepsiler ile baklava, yemekler, halılar, meyve, sebzeler de motosikletler ile taşınması nedeniyle ilginç görüntüler oluşmasına yol açıyor. Kilisliler arasında normal gibi karşılanan bu durum, kente gelen yabancılar arasında şaşkın gözlerle izleniyor.
Hurda ve kağıt toplayıcıları ile tenekecilerin de ilgi gösterdiği motosikletler, tehlikeli görüntülere neden oluyor.

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye

Yük taşımacılığında motonakliye
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