HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yük treni çarptı! Hemzemin geçitte feci şekilde can verdi

Yük treni çarptı! Hemzemin geçitte feci şekilde can verdi

09.01.2023 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Hemzemin geçitte inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yük treni çarptı! Hemzemin geçitte feci şekilde can verdi

Diyarbakır'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı 39 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre T.Y.'ye hemzemin geçitte bulunduğu sırada yük treni çarptı. Makinist, kazadan sonra ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

u1

Olay yerine gelen sağlık ekibi, T.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet şeridiyle kapatılan hemzemin geçitte polis ekipleri çalışma yaptı.

Polisin yaptığı olay yeri çalışmasının ardından T.Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

u2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı öldürülen acılı baba kahreden detayı açıklayıp isyan ettiKızı öldürülen acılı baba kahreden detayı açıklayıp isyan etti
0850'li numaralardan gelen aramalarla ilgili yeni düzenleme! 0850'li numaralardan gelen aramalarla ilgili yeni düzenleme!
Gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklandıGözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır tren

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Ek zam mı geliyor?

Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Ek zam mı geliyor?

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

'Ülkücüler' paylaştı, sosyal medyada hızla yayıldı!

'Ülkücüler' paylaştı, sosyal medyada hızla yayıldı!

Dünyada bir ilk olacak! "Bu yıl hizmete alıyoruz"

Dünyada bir ilk olacak! "Bu yıl hizmete alıyoruz"

Oğlunu işe alan belediye başkanı, kendini bakın nasıl savundu

Oğlunu işe alan belediye başkanı, kendini bakın nasıl savundu

Bakan Soylu'dan çok konuşulacak sözler! 'Ayaklarını kırın'

Bakan Soylu'dan çok konuşulacak sözler! 'Ayaklarını kırın'

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.