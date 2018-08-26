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Yük treni hemzemin geçitte asit tankerine çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 20:22 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, yük treni hemzemin geçitte asit tankerine çarptı.

Yük treni hemzemin geçitte asit tankerine çarptı: 1 yaralı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, yük treni hemzemin geçitte asit tankerine çarptı. Kazada içerisinde asit bulunmayan tankerin şoförü Ahmet Bilal (35), yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Moymul Ovası'nda meydana geldi. 23 bin 285 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte karşıya geçmek isteyen Ahmet Bilal'in kullandığı 10 AAU 431 plakalı boş asit tankerine çarptı. Kazada yaralanan tanker şoförü Ahmet Bilal, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilal'in sağılık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yük treni hemzemin geçitte asit tankerine çarptı: 1 yaralıYük treni hemzemin geçitte asit tankerine çarptı: 1 yaralıYük treni hemzemin geçitte asit tankerine çarptı: 1 yaralıYük treni hemzemin geçitte asit tankerine çarptı: 1 yaralı

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