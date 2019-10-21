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Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

MUŞ'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Bitlis'ten Muş'a giden yük treni, Sanayi Sitesi karşısındaki hemzemin geçitte, Serhat Bingöl ile Abdulaziz Çevik’in içerisinde bulunduğu 49 AT 566 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Serhat Bingöl ile Abdulaziz Çevik yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık personelini tarafından kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada kamyonette hasar meydana gelirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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