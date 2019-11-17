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Yük treni ile otomobil, hemzemin geçitte çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, hemzemin geçitte, yük treninin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, hemzemin geçitte, yük treninin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün gece, Bor ve Kemerhisar ilçeleri arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Ferhat Büyükbalta (32) yönetimindeki 33 ABA 104 plakalı otomobil, hemzemin geçitte yük treninin çarpması sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü Ferhat Büyükbalta (32) ile otomobilde bulunan Turgay Özil (43) ve Mustafa Büyükbalta (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Mustafa Büyükbalta'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Ferhat Büyükbalta ile Turgay Özil ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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