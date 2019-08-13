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Yük treni ile traktörün çarpışması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

HATAY'ın Erzin ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazanın tren kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Yük treni ile traktörün çarpışması kamerada

ERZİN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Erzin ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazanın tren kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 4 Ağustos'ta, Erzin'deki Yeşiltepe hemzemin geçidinde meydana geldi. Yük treni, Sedat Kozak (45) yönetimindeki traktöre çarptı. Sedat Kozak'ın yaşamını yitirdiği kazadan oğlu Mehmet Kozak, trenin geldiğini görünce kaçarak, kurtuldu. Kazanın, tren kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Sedat Kozak'ın oğlu Mehmet Kozak'ın treni görünce kaçtığı, kaçamayan babasının ise çarpışma sonucu hayatını kaybettiği anlar yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Yük treni ile traktörün çarpışması kamerada

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