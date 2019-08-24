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Yük treni kamyonete çarptı: 1 ölü,1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 17:33 | Son Güncelleme

Adana'da, hemzemin geçitte yüktreninin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü,1 kişi de yaralandı.

Adana'da, hemzemin geçitte yüktreninin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü,1 kişi de yaralandı.

Olay, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçide kontrolsüz giren Ercan Bozkurt (32) yönetimindeki 01 EDC 36 plakalı DSİ'ye ait kamyonete, yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç 50 metre sürüklendi. Kazada DSİ personeli Ercan Bozkurt yaşamını yitirdi, beraberindeki mesai arkadaşı Mustafa Küçükaytan yaralandı.

Yaralı Küçükaytan, götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken, isimleri açıklanmayan makinistler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü
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- DSİ'ye ait kamyonet ve yük treninden genel ve detay görüntü
- Olay yerindeki polis ve AFAD ekibi
- Tren yolundan görüntü
- Devrilen levhadan detaylar
- Olay yerindeki kalabalık

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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