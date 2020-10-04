Yük treni kamyonu biçti: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Malatya - İskenderun seferini yapan O.Y. idaresindeki yük treni kontrolsüz geçiş yapan Selahattin Ergüven (65) idaresindeki 46 TB 439 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyon ikiye bölünürken, sürücü Ergüven olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan makinist hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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