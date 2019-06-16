Yük treninin çarptığı genç, öldü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de yük treninin çarptığı Tunahan Bulun (22), hayatını kaybetti. Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Demiryolunun karşısına geçmek isteyen Tunahan Bulun'a yük treni çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde trenin altında kalan Bulun'un öldüğünü belirledi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

