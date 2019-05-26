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Yük treninin çarptığı yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 01:46 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, teravih namazını kılmak için camiye giden yaşındaki Mecit Özer (76), yük treninin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, teravih namazını kılmak için camiye giden yaşındaki Mecit Özer (76), yük treninin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Aşağıkızılcaören köyünde meydana geldi. Teravih namazı için camiye giden Mecit Özer, iddiaya göre demir yolundan geçtiği sırada dengesini kaybedip raylara düştü. Bu sırada Kardemir'den Çankırı’ya giden demir yüklü 23039 sefer sayılı tren, raylardaki Mecit Özer’e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mecit Özer’i Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yük treninin çarptığı yaşlı adam öldüYük treninin çarptığı yaşlı adam öldü
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