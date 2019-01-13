KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kilis'te yapımına devam edilen Yukarı Afrin Barajı'nda, su tutulmaya başlandı.

Karaafrin Deresi üzerinde kurulan ve 38 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip Kilis Yukarı Afrin Barajı'nın gövde dolgusu, su alma yapısı, betonarme ve mekanik kapak sistemleri tamamlandı.

Temelden yüksekliği 60 metre olan ve kente yılda 19 milyon metreküp su temin etmesi planlanan baraj projesine şimdiye kadar 110 milyon lira harcama yapıldı.

İsale hattı döşeme çalışmalarına başlanan projenin tamamlanmasıyla kentin içme ve kullanma suyu sorununun uzun vadede çözülmesi, verimli toprakların suyla buluşturulması ve derelerdeki taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle bölgenin su sorununa köklü çözüm getirerek Kilis'in 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacının giderilmiş olacağını söyledi.

Bölgede kuraklık yaşandığını, bu durumun da bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiğini ifade eden Seven, şunları kaydetti: