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Yukarı doğru akan şelale

İLGİNÇ HABERLER  | 21.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

İngiltere'de şiddetli rüzgara karşı koyamayan şelalenin yukarı doğru aktığı ilginç anlar kamerayla kaydedildi.

İngiltere'nin Mallerstang Edge bölgesinde esen şiddetli rüzgar, bölgedeki bir şelalenin yukaru doğru akmasına neden oldu. Şelalenin rüzgara karşı koyamadığı anlar kamerayla kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere şelale

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