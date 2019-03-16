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Yükeskova’da 2 tüp içerisinde yılan zehiri kimyasal madde ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde "Red Mercury’ (kırmızı cıva) yazılı tüp, tüp içinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen) madde ve 2 şeffaf tüp içinde kimyasal madde ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 14 Mart 2019 günü Yüksekova ilçesinde yurt dışından temin edilen tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulacağı, el değiştirileceği ve satılacağı bilgisi edinilmesi üzerine operasyon icra edildi.

Yükeskova’da 2 tüp içerisinde yılan zehiri kimyasal madde ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde "Red Mercury’ (kırmızı cıva) yazılı tüp, tüp içinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen) madde ve 2 şeffaf tüp içinde kimyasal madde ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 14 Mart 2019 günü Yüksekova ilçesinde yurt dışından temin edilen tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulacağı, el değiştirileceği ve satılacağı bilgisi edinilmesi üzerine operasyon icra edildi. Operasyonda 1 adet ‘Red Mercury’ (kırmızı cıva ) yazılı tüp, 1 adet tüp içerisinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen), madde ve 2 adet şeffaf tüp içerisinde kimyasal madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Yükeskova’da 2 tüp içerisinde yılan zehiri kimyasal madde ele geçirildi

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