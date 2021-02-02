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Yükleme bandına kolu sıkışan işçi ağır yaralandı

02.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Burdur Şeker Fabrikası’nda şeker çuvalı yükleme bandına kolu sıkışan işçi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Burdur Şeker Fabrikası’nda şeker çuvalı yükleme bandı kenarında çalışan Ömer Onur Sağlık (20), bir anlık dalgınlıkla kolunu yükleme bandının altına sıkıştırdı.

Burdur Şeker Fabrikası’nda şeker çuvalı yükleme bandına kolu sıkışan işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Burdur Şeker Fabrikası’nda şeker çuvalı yükleme bandı kenarında çalışan Ömer Onur Sağlık (20), bir anlık dalgınlıkla kolunu yükleme bandının altına sıkıştırdı. Beraber çalıştığı mesai arkadaşları, işçiyi o halde görünce hemen elektrik akımını keserek bandı durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, bandı keserek işçinin kolunu sıkıştığı yerden kurtardı. 112 sağlık ekipleri, Ömer Onur Sağlık’ı olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı. Kolundan ağır yaralanan işçinin hayati tehlikesi olmadığı, tedavisine devam edilmesi için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildiği öğrenildi.

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