Yüklü miktarda döviz ve TL ile yakalandılar! 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kalkan-21” operasyonunun detaylarını ve görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik Muğla ve Adana’da “Kalkan-21” operasyonları düzenlendi.

ARALARINDA YABANCILAR DA VAR

Muğla’da yakalanan 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinden 3’ü tutuklandı. 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Adana’da ise yakalanan 7’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 şüphelinin, 9‘u tutuklanırken 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve TL’ye el konuldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





