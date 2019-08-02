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Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 06:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 13 general ve bir amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. İşte o isimler...

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, YAŞ kararları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 13 general ve bir amiral ile 40 albay, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltildi.

Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığında korgeneralliğe terfi edenler:

1- Tümgeneral İrfan Özsert

Tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Bahtiyar Ersay
2- Tuğgeneral Sezai Öztürk
3- Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan
4- Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut
5- Tuğgeneral Selami Arslan

  • Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Mehmet Cafer Aksoytürk
2- Albay Hikmet Yokarıbaş
3- Albay Ferat Vural
4- Albay Mustafa Cüneyt Arıkan
5- Albay Sezgin Erdoğan
6- Albay Ahmet Gülmüş
7- Albay Mustafa Koşan
8- Albay Berat Acar
9- Albay Fethi Oltulu
10- Albay Hakan Tunç
11- Albay Salih Büyük
12- Albay Metin Eştürk
13- Albay Osman Akyıldız
14- Albay Hacı Halil Osma
15- Albay Ali Fuat Arıkan
16- Albay Halil Ünver
17- Albay Zekeriya Yalçın
18- Albay Oğuz Baykal
19- Albay Mehmet Zeki Eren
20- Albay Halil İbrahim Büyükbaş
21- Albay Adem Çakır
22- Albay Mustafa Üstün
23- Albay Mehmet Avcıoğlu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tümamiralliğe terfi edenler:

1- Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu

Tuğamiralliğe terfi edenler:

1- Albay Özgür Özcan Altunbulak
2- Albay Mehmet Emre Sezenler
3- Albay Erhan Aydın
4- Albay İmran Alparslan Demirbilek
5- Albay Nihat Baran
6- Albay Rafet Oktar
7- Albay Refik Levent Tezcan
8- Albay Ahmet Cevdet Kaplan
9- Albay Fuat Gedik
10- Albay Hüseyin Sami Uyar
11- Albay Ramis Akın

Hava Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Erdoğan Gür
2- Tuğgeneral İsmail Günaydın
3- Tuğgeneral İsmail Üner
4- Tuğgeneral Kutlay Demir
5- Tuğgeneral Ali Serin
6- Tuğgeneral Olcay Yılmaz
7- Tuğgeneral Selçuk Aygün

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Ender Kartal
2- Albay Gürel Özusta
3- Albay Gökhan Ergün
4- Albay Aziz Adalı
5- Albay Ertunç Ertufanlı
6- Albay Durmuş Aydemir

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Resmi Gazete Yüksek Askeri Şûra

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