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Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, daha sonra YAŞ toplantısına katıldı.

Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ)

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