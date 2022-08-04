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  4. Yüksek Askeri Şura toplantısı saat kaçta 2022? YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatılacak mı? YAŞ toplantısı tarihi ve saati!

Yüksek Askeri Şura toplantısı saat kaçta 2022? YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatılacak mı? YAŞ toplantısı tarihi ve saati!

04.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Askeri Şura toplantısının saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ile generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Vatandaşlar internette "Yüksek Askeri Şura toplantısı ne zaman 2022?", "YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatılacak mı?" soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. İşte YAŞ toplantısının tarihi...

Yüksek Askeri Şura toplantısı saat kaçta 2022? YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatılacak mı? YAŞ toplantısı tarihi ve saati!

Yüksek Askeri Şura toplantısı tarihi ve saati basında yer alan haberlerin ardından merak edildi. Albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ile generallerin terfi ve atama dosyalarının ele alınacağı toplantı ile ilgili detaylar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar internette "Yüksek Askeri Şura toplantısı ne zaman 2022?", "YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatılacak mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte YAŞ toplantısı tarihi...

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI NE ZAMAN 2022?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 4 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek.

Yüksek Askeri Şurada ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları bulunuyor.

GENEL KURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR GÜLER'İN GÖREV SÜRESİ UZATILACAK MI?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek. Bu kapsamda Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla uzatılması bekleniyor. Görev süresinin uzatılması halinde Orgeneral Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak.

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YAŞAR GÜLER KİMDİR?

Yaşar Güler, 1954 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi.

Yaşar Güler, takvimler 1974'ü gösterdiğinde Kara Harp Okulu'nu Muhabere Teğmen rütbesiyle bitirdi.

1984 yılına dek Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yapan Yaşar Güler, 1986'da Kara Harp Akademisinden mezun olarak Kurmay Subay oldu ve çeşitli karargahlarda Plan Subaylığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, Başbakanlık Askeri Danışmanlığında Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığında (Napoli/İtalya) Muhabere Başkan Yardımcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Orgeneral Yaşar Güler, 2001'de Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla 10'ncu Piyade Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay MEBS Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2005'te Tümgeneral rütbesine terfi ederek sırasıyla, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini icra etti.

Güler, 2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla, MSB Harita Genel Komutanlığı, 4'ncü Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yaptı. 2013'te Orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Jandarma Genel Komutanlığına atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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