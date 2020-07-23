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Yüksek Askeri Şura Toplantısı Yapılıyor

23.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılıyor

Yüksek Askeri Şura Toplantısı Yapılıyor

Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılıyor. Saat 12’de başlayan toplantı öncesinde YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti.

YAŞ toplantısı Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı’nda yapılıyor. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi ve atama dosyaları ele alınacak ve emekliye ayrılacak personelin durumları görüşülecek. Toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek.

Bu yılki YAŞ toplantısında TSK’nın komuta kademesinde herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in henüz görev süresi dolmadığı için görevine devam etmesi bekleniyor.

Yüksek Askeri Şura toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanısıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal katılıyor.

Toplantıda görev süreleri dolan Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlarının görev sürelerinin birer yıl uzatılması bekleniyor.

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