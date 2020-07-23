Yüksek Askeri Şura’da Neler Konuşulacak?

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, ‘‘Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2020 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır’’ yazdı.

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Kom utanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türkiye’nin 2020’li yıllardaki komuta kademesinin şekillenmesinde belirleyici olacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı bugün yapılacak. 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde üç gün süren şura toplantıları son beş yıldır bir günde bitiriliyor.

Yaşar Güler Genelkurmay Başkanlığı'na devam ederse Ümit Dündar’ın yolu kapanır mı?

Yüksek Askeri Şura’nın komuta kademesinde büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Orgeneral Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesinin ardından 2018 Yüksek Askeri Şurası’nda Genelkurmay Başkanı olan Güler’in yaş sınırına takılmasına bir yıl var. Eğer Orgeneral Güler, bu yıl da görevine devam ederse 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde 1. Ordu Komutanı olarak en öne çıkan komutanlardan biri olan Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar’ın Genelkurmay Başkanlığı’na gidecek yolu kapanabilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri teamüllerine göre olağanüstü durumlar dışında genelkurmay başkanları en az iki yıl görev yapıyor. Bu nedenle gelecek yıl 66 yaşına girecek olan Kara Kuvvetleri Komutanı, bu yıl Genelkurmay Başkanı olmaması halinde bir yıl uzatma alsa bile Genelkurmay Başkanı olmadan emekli olabilir.

Yaşar Güler ve Ümit Dündar, 2013 yılındaki Yüksek Askeri Şura’da 2015 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Salih Zeki Çolak’ın ardından ikinci ve üçüncü sıradan orgeneralliğe terfi etmişlerdi.