Yüksek Askeri Şura’da Neler Konuşulacak?

Türkiye’nin 2020’li yıllardaki komuta kademesinin şekillenmesinde belirleyici olacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı bugün yapılacak. 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde üç gün süren şura toplantıları son beş yıldır bir günde bitiriliyor.
Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Kom utanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, ‘‘Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2020 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır’’ yazdı.
Yaşar Güler Genelkurmay Başkanlığı'na devam ederse Ümit Dündar’ın yolu kapanır mı?
Yüksek Askeri Şura’nın komuta kademesinde büyük bir değişiklik beklenmiyor.
Orgeneral Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesinin ardından 2018 Yüksek Askeri Şurası’nda Genelkurmay Başkanı olan Güler’in yaş sınırına takılmasına bir yıl var. Eğer Orgeneral Güler, bu yıl da görevine devam ederse 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde 1. Ordu Komutanı olarak en öne çıkan komutanlardan biri olan Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar’ın Genelkurmay Başkanlığı’na gidecek yolu kapanabilir.
Türk Silahlı Kuvvetleri teamüllerine göre olağanüstü durumlar dışında genelkurmay başkanları en az iki yıl görev yapıyor. Bu nedenle gelecek yıl 66 yaşına girecek olan Kara Kuvvetleri Komutanı, bu yıl Genelkurmay Başkanı olmaması halinde bir yıl uzatma alsa bile Genelkurmay Başkanı olmadan emekli olabilir.
Yaşar Güler ve Ümit Dündar, 2013 yılındaki Yüksek Askeri Şura’da 2015 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Salih Zeki Çolak’ın ardından ikinci ve üçüncü sıradan orgeneralliğe terfi etmişlerdi.
Deniz Kuvvetleri’nde Adnan Özbal’ın devam edeceği beklentisi hakim
Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’nın istifası nedeniyle geçtiğimiz aylarda ilgi odağı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda da özellikle son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan sıcak günler nedeniyle komutan değişimi beklenmiyor.
Geçtiğimiz yıl görev süresi bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın yerini koruyacağı tahmin ediliyor. 1958 yılında doğan Özbal, 2017 yılında koramiral rütbesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen ikinci komutan olmuştu. 2018’de oramiral rütbesine terfi eden Özbal’ın yaş haddi engeli bulunmuyor.
Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, son dönemde terfi süreleri teamüllerinin değişmesi nedeniyle dört yıl beklemeden üçüncü yılında oramiralliğe terfi edebilir.
Küçükakyüz’ün görev süresinin bir yıl daha uzatılacağı tahmin ediliyor
Son 15 Hava Kuvvetleri Komutanı’ndan 14’ü iki yıl görev yaptığından, hava kuvvetlerinde komutanın iki yıl görev yapması teamül gibiydi.
Ancak geçen yıl bir yıl terfi alan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’le bu değişti. Ankara kulislerinde üzerinde yaş baskısı da bulunmayan Hava Kuvvetleri Komutanı’nın bir yıl daha terfi alabileceği konuşuluyor.
Orgeneral Küçükakyüz, görevinde bir yıl kalırsa Tahsin Şahinkaya’dan bu yana bu görevde en uzun süre kalan Hava Kuvvetleri Komutanı olacak.
Gözler Kara Kuvvetleri’ndeki atama, terfi ve emekliliklerde olacak
Kara Kuvvetleri’nin komuta kademesi için bu yılki Yüksek Askeri Şura kararları çok önemli olacak.
Türkiye’de ordu komutanı olarak görev yapan tek isim Orgeneral Musa Avsever.
1933’ten 1943’e kadar 10 yıl süreyle 1. Ordu Komutanı olarak görev yapan Fahrettin Altay’dan beri en uzun süredir bu görevde kalan Orgeneral Musa Avsever’in devam edip etmeyeceği de belli olacak.
2014 yılında korgeneralliğe atanan 3. Ordu Komutanı Şeref Öngay, geçen yıl orgeneralliğe atanmamış ve bir yıl bekleme almıştı. Bu yıl da atama olmazsa normal şartlarda emekli edilmesi beklenebilir.
2018’de Genelkurmay Başkanlığı 2. Başkanlığı’na atanan Korgeneral Metin Gürak’ın kış aylarında TSK’nın Libya’daki operasyonunu yönettiği belirtiliyordu. Orgeneral Gürak da geçen yıl bir yıl bekleme almıştı. Onun durumu da bu Yüksek Askeri Şura’da netlik kazanacak.
2016’da korgeneral olan komutanların durumu da YAŞ’ta konuşulacak
Tümü 2016 Yüksek Askeri Şurası’nda korgeneral olan Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın görev süreleri bu yıl sona eriyor.
Özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin engellenmesinde en öne çıkan komutanları arasında gösterilen dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Aksakallı’nın Gelibolu’da bulunan 2. Kolordu Komutanlığı’na atanması kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti.
Bu komutanların emeklilik ve terfi durumları da YAŞ’da gündeme gelecek.