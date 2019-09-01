HABER

'Yüksek ateşli çocuğa müdahale edilmedi' iddiasına başhekimden açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 16:11 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Sağlık Müdürlüğü'nce Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merva Tekçe'nin (3) yüksek ateşini, gözlem odasında görevli olmadığı için annesinin düşürmeye çalıştığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

'Yüksek ateşli çocuğa müdahale edilmedi' iddiasına başhekimden açıklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Sağlık Müdürlüğü'nce Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merva Tekçe'nin (3) yüksek ateşini, gözlem odasında görevli olmadığı için annesinin düşürmeye çalıştığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Necmi Eşiyok ise çocuğun ateşinin normal seviyede olduğunu ve ailenin tedavi uygulanmamasına rağmen gözlem odasına gittiğini belirtti.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinde oturan Tekçe ailesi, evde ateşi çıkan çocukları Merva'yı hastaneye götürdü. Doktor kontrolünün ardından Tekçe, vücut ısısının düşmesi için soğuk kompleks tedavisi uygulanması talebiyle gözlem odasına sevk edildi. Merva'nın anne- babası, iddiaya göre, çocuklarına tedavi uygulayacak nöbetçi sağlık çalışanını bekledi. Sağlık çalışanı, uzun süre gelmeyince anne de Merva'nın ağlamasına dayanamayıp, kantinden aldığı soğuk suyu odada bulduğu pamuklara dökerek, yüksek ateşi düşürmeye çalıştı. Bu anlar, ailenin yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Videoda aile yakınının, "Kimse yok mu serviste?" diye sık sık seslendiği duyuldu. Tekçe ailesi, kimse gelmeyince Merva'yı alarak, hastaneden ayrılıp, evine döndü. Ailenin çektiği görüntüler ve iddia üzerine, Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.
BAŞHEKİM: HASTANIN ATEŞİ NORMAL ÖLÇÜLMÜŞTÜR
Suruç Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Necmi Eşiyok ise olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Eşiyok, açıklamasında, Merva Tekçe getirildiğinde acil serviste birkaç yaralının aynı anda girişi olduğunu ve personelin acil vakaya yönlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Saat 23.51'de muayene olarak ishal tanısı ile gerekli ilaçlar reçete edilmiştir. Hastanın işlem formunda vitalleri stabil, ateşi normal olarak ölçülmüştür. Hastayı muayene eden hekim tarafından herhangi bir tedavi uygulaması yapılmamıştır. Acil serviste gerekli tüm alanlarda yeterli sağlık personeli görevlendirilmiştir ancak belirtilen saatte aile içi kavga nedeniyle acil servise birkaç yaralının aynı anda girişi olmuş ve personeller acil vakaya yönlendirilmiştir. Hastanemizde 15'er yataklı 2 oda, 4 yataklı 1 oda ve 34 yataklı 1 oda olmak üzere 3 adet müşahede odası bulunmaktadır. Hasta yakınları arka kısımda bulunan ve o saatte hasta yatışı olmayan müşahede odasına, kendilerine herhangi bir tedavi uygulanmamasına rağmen gitmişlerdir."

FOTOĞRAFLI

'Yüksek ateşli çocuğa müdahale edilmedi' iddiasına başhekimden açıklama'Yüksek ateşli çocuğa müdahale edilmedi' iddiasına başhekimden açıklama'Yüksek ateşli çocuğa müdahale edilmedi' iddiasına başhekimden açıklama

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı
Annesinin HDP önünde eylem yaptığı gence ev hapsiAnnesinin HDP önünde eylem yaptığı gence ev hapsi
4 kişinin hayatını kaybettiği kazada iş makinesi olay yerinden kaldırıldı4 kişinin hayatını kaybettiği kazada iş makinesi olay yerinden kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.