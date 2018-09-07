Sinem Kobal ve Beren Saat bu akımın takipçilerinden. Ancak Sinem, sadece bu yazın değil, önümüzdeki yılın bile modasını yakalarken, Beren’in kafası karışık kombini “Benden uzak dur” diyor.

Yüksek bel savaşları

1 / 8 Sinem Kobal Nasıl yapılır? Sinem’in kombini başarılı. Bu modaya biraz da ‘nazar etme ne olur, çalış senin de olur’ modası diyebiliriz. Çünkü bu crop top-yüksek bel ikilisinin en önemli özelliği, karın kasına vurgu yapmak. Sinem’in de fiziği bu kombine hayli müsait olduğundan çok hoş duruyor.

2 / 8 Yalnız oyuncu sadece trendi takip etmiyor, işi bir adım öteye götürüyor. Çünkü jean trendlerine baktığımızda bol cepli, yüksek belli kargo pantolonlar, 2019 kışının en öne çıkan modellerinden olacak.

3 / 8 Oyuncu, bu parçayı siyah bir crop top’la takımlayarak işin içine biraz seksapel katmış, spor ayakkabı giyerek sporlaştırmış. Yani her şey dozajında.

4 / 8 Çember kolyeler yine sezon trendi, Hailey Baldwin, Kendall Jenner gibi top modellerin üzerinde fazlasıyla görüyoruz. Shakira’vari saçları da oyuncuya şirin bir hava katıyor.

5 / 8 Beren SaatNasıl yapılmaz? Bu tip korseli modeller değişik görünmekle beraber genelde bel bölgesini kapamak isteyen kadınların tercihi. Beren Saat, böyle bir problemden fersah fersah uzakta. O yüzden bu tip bir jean seçmesi enteresan.

6 / 8 Ancak korseli bir modeli, straples, üstüne üstük içine sokulan bir modelle kullanarak iyice bir göz yorgunluğu yaratıyor. Küçük bir not: Enine çizgiler, en zayıf kadını bile kilolu gösterme yeteneğine sahip, uzak durun! Beren, kombinine rahat ve bohem bir hava katmak için Birkenstock modeli bir terlik seçmiş. Çantayla renk uyumu sıfır.

7 / 8 Yuvarlak çerçeveler geçen yılın modasıydı, bu sene daha çok ‘kedi’ tipi küçük çerçeveler revaçta. Ama tüm bunlara rağmen, Beren her zaman doğal ve güzel.