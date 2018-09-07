Sinem Kobal ve Beren Saat bu akımın takipçilerinden. Ancak Sinem, sadece bu yazın değil, önümüzdeki yılın bile modasını yakalarken, Beren’in kafası karışık kombini “Benden uzak dur” diyor.
Yüksek bel savaşları
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Sinem Kobal Nasıl yapılır?
Sinem’in kombini başarılı. Bu modaya biraz da ‘nazar etme ne olur, çalış senin de olur’ modası diyebiliriz. Çünkü bu crop top-yüksek bel ikilisinin en önemli özelliği, karın kasına vurgu yapmak. Sinem’in de fiziği bu kombine hayli müsait olduğundan çok hoş duruyor.
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Yalnız oyuncu sadece trendi takip etmiyor, işi bir adım öteye götürüyor. Çünkü jean trendlerine baktığımızda bol cepli, yüksek belli kargo pantolonlar, 2019 kışının en öne çıkan modellerinden olacak.
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Oyuncu, bu parçayı siyah bir crop top’la takımlayarak işin içine biraz seksapel katmış, spor ayakkabı giyerek sporlaştırmış. Yani her şey dozajında.
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Çember kolyeler yine sezon trendi, Hailey Baldwin, Kendall Jenner gibi top modellerin üzerinde fazlasıyla görüyoruz. Shakira’vari saçları da oyuncuya şirin bir
hava katıyor.
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Beren SaatNasıl yapılmaz?
Bu tip korseli modeller değişik görünmekle beraber genelde bel bölgesini kapamak isteyen kadınların tercihi. Beren Saat, böyle bir problemden fersah fersah uzakta. O yüzden bu tip bir jean seçmesi enteresan.
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Ancak korseli bir modeli, straples, üstüne üstük içine sokulan bir modelle kullanarak iyice bir göz yorgunluğu yaratıyor. Küçük bir not: Enine çizgiler, en zayıf kadını bile kilolu gösterme yeteneğine sahip, uzak durun! Beren, kombinine rahat ve bohem bir hava katmak için Birkenstock modeli bir terlik seçmiş. Çantayla renk uyumu sıfır.
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Yuvarlak çerçeveler geçen yılın modasıydı, bu sene daha çok ‘kedi’ tipi küçük çerçeveler revaçta. Ama tüm bunlara rağmen, Beren her zaman doğal ve güzel.
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Boyfriend’le başladı, ‘anne’ modeli pantolonlarla devam etti. Son 3 yıldır beller yükseldikçe yükseldi. Tıpkı 2018 gibi 2019 da yüksek belin yılı olacak. Sinem Kobal ve Beren Saat bu akımın takipçilerinden. Ancak Sinem, sadece bu yazın değil, önümüzdeki yılın bile modasını yakalarken, Beren’in kafası karışık kombini “Benden uzak dur” diyor.
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